Sexta-feira 13, de Turquia e Catar, no reforço de Meca! Análise

Na passada sexta 13, a Turquia e o Catar assinaram um Acordo de Defesa mutua, o que deverá ser entendido enquanto reforço do Acordo de Meca, assinado entre Arábia Saudita, Turquia e Paquistão, no 7 de agosto último. No artigo de 17 de agosto, o pós-Trump aí está e chama-se Acordo de Defesa Mútua de Meca, projecto um possível esboço de uma “mini-NATO-sunita-do-Golfo”, precisando para tal de se expandir, numa frente sunita, face à sede do xiismo, em Qoom, na República Islâmica do Irão. Esta iniciativa turca, vai nesse sentido. Porquê?

Porque dos três signatários de Meca, a Turquia é o único que precisa de votação/maioria/aprovação no Parlamento, para a validação/oficialização de alianças militares, com outras soberanias, logo, o Acordo de Meca, que aguarda aprovação parlamentar de Ancara, vê reforçada a posição da(s) escolha(s) do presidente Erdogan, no sentido do reforço do “hemisfério sunita”, perante o “Fanta Laranja” que lhes calhou, na intercepção do espaço e do tempo, das suas lideranças. Este momento, remete-me para outro trecho do livro que publicarei em menos de um mês, e diz assim:

“O que a postura de Trump veio desregular, foi a coesão do bloco das democracias, reforçando a posição de ditadores, europeus, africanos, árabes, todos! Esta alteração, que foi a ruptura indesejada, e a qual nega a possibilidade àqueles, que apontam um possível regresso ao cenário Guerra Fria. Agora, só se houver plutocratas de um lado e descamisados do outro, mas todos sabemos que já não há descamisados!

O cenário mais provável, de 2028 para a frente, é o Mundo organizar-se em blocos regionais, contra um inimigo comum a todos, o ‘homem branco, que ficou laranja por momentos’, a personificação do mal e da gula, em cada cultura/geografia diferente. Cada país/região, tem o seu Rodrigo Duterte!”.

A esta desregulação “trumpólica”, equivale àquele momento em que os tudólogos, sem aspas, se referem à “caixa de Pandora” e aos perigos da sua abertura. Os Acordos de Meca aí estão, alinhando multipartidarismo, regime militar e monarquia absoluta, no evoluir de uma guerra, no sentido de uma proxy war entre houthis e sauditas, colocando, curiosamente, estes últimos dependentes de Israel, o que coloca os Acordos de Abraão enquanto tábua de salvação exequível, do nó górdio!

No fim, ganha Donald, já que Abraão foi o seu último acto de relações internacionais, oficializado a 10 de dezembro de 2020, dia em que fiz 50 anos!

E, já que é tudo acerca de mim, dia 9 de dezembro, será data de lançamento do meu novo livro O Cristão Ronaldo-Não é Futebol, é Política!, em Lisboa, em sala ainda por confirmar. Conto convosco!

Escreve de acordo com a antiga ortografia