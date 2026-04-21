Saber verdadeiramente é ciência; apenas acreditar que se sabe é ignorância.” Hipócrates, médico grego da Antiguidade e considerado um dos “Pais da Medicina” (c. 460 a.C. - c. 370 a.C.) Celebra-se entre 19 e 25 de abril de 2026 a Semana Europeia da Imunização. Trata-se de uma iniciativa anual, assinalada na última semana de abril e coordenada pelo Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa (WHO/Europe). Durante esta semana valoriza-se o contributo decisivo da vacinação na história da Humanidade, promovendo-se a sensibilização para a importância das vacinas na prevenção das doenças. O lema deste ano é “Para todas as gerações, as vacinas funcionam” (“For every generation, vaccines work”) e os principais objetivos são: reforçar a confiança nas vacinas; promover o acesso equitativo à imunização; e assinalar o impacto das vacinas na proteção da Saúde Pública.Importa recordar que, a par do saneamento básico e do desenvolvimento dos antibióticos, a vacinação é um dos pilares do progresso civilizacional. Permitiu erradicar a varíola em 1980 e estima-se que tenha salvado 150 milhões de crianças entre 1974 e 2024, o equivalente a uma vida a cada 10 segundos.A vacinação continua a ser fundamental na proteção individual e coletiva, contribuindo para ganhos significativos em saúde, visíveis no aumento sustentado da esperança média de vida. Em Portugal, a esperança média de vida à nascença era de 79,8 anos em 2010, 81,0 anos em 2019 - o ano anterior à pandemia - e atingiu cerca de 81,5 anos em 2024. Estima-se que vivam no nosso país mais de 3000 pessoas com 100 ou mais anos de idade.O sucesso da vacinação começou nas crianças e adolescentes, na década de 1960. Nos últimos anos, com o desenvolvimento de novas vacinas, procura-se estender essa proteção a todas as fases da vida. O objetivo é evoluir de um Plano Nacional de Vacinação centrado nas idades jovens para um Plano Nacional de Imunização ao Longo da Vida.Embora os benefícios da vacinação pediátrica estejam amplamente demonstrados, as vacinas são, paradoxalmente, vítimas do seu próprio sucesso. Por isso, é essencial manter elevadas taxas de cobertura vacinal nas crianças, a par de reforçar a sensibilização para as vantagens da vacinação na idade adulta. Nos adultos, a vacinação assume um papel determinante e deve ser entendida como um investimento no envelhecimento saudável e na sustentabilidade dos sistemas de saúde.Na União Europeia, as vacinas são avaliadas e monitorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA - European Medicines Agency), a entidade responsável pelo escrutínio contínuo de todos os medicamentos disponíveis e onde trabalham centenas de peritos especializados que sabem verdadeiramente dessa área da ciência.Não se esqueça: contra a doença, vacinar, vacinar!