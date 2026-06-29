'Safeguarding' para toda a sociedade

O safeguarding é o conjunto de políticas, práticas e culturas que garantem que todas as crianças, jovens e adultos vulneráveis estão protegidos de violência, abuso, negligência e exploração. Não é apenas um conjunto de regras: é uma forma de organizar instituições para que sejam lugares seguros, competentes e responsáveis. E este compromisso não é exclusivo da Igreja Católica. Deve ser assumido por todas as organizações que trabalham com crianças e jovens - escolas, clubes desportivos, IPSS, movimentos juvenis, associações culturais, entidades públicas e privadas.A proteção é um dever coletivo.Para que o safeguarding seja real e eficaz, assenta em três princípios estruturantes: transparência, accountability e compliance.A transparência implica processos claros, comunicação aberta e a coragem de mostrar como a instituição funciona: quem são os responsáveis, quais são as regras, como se denuncia, como se responde. A opacidade protege agressores; a transparência protege vítimas.A accountability é talvez o princípio mais exigente. Não se limita a identificar culpados depois do dano. Significa criar estruturas que permitam explicar decisões, documentar procedimentos, corrigir falhas, responder às vítimas, supervisionar lideranças e demonstrar publicamente que a instituição aprende e melhora. Uma escola que revê incidentes, um clube que avalia práticas de balneário, uma paróquia que publica relatórios de implementação - todos estão a praticar accountability. Sem responsabilidade, não há confiança.O compliance é o ponto de partida: políticas escritas, códigos de conduta, formação obrigatória, canais de denúncia, regras de supervisão. Mas cumprir regras não basta. O safeguarding contemporâneo exige que essas regras sejam compreendidas, aplicadas, monitorizadas e avaliadas. A cultura institucional - e não apenas os documentos - é o que realmente protege.Por isso, é urgente abandonar modelos informais de proteção, baseados na boa vontade ou na ideia de que “aqui nunca acontece”. A prevenção eficaz exige sistemas estruturados: formação contínua, supervisão ativa, avaliação independente, participação das vítimas e sobreviventes, indicadores de impacto, auditorias regulares e mecanismos de melhoria permanente. Exige também atenção aos riscos emergentes, como o abuso digital, a manipulação de imagens e a inteligência artificial, que ampliam vulnerabilidades e exigem novas respostas.A proteção não é um gesto pontual, nem uma reação a crises. É uma responsabilidade permanente. E só será credível quando todas as instituições - religiosas, educativas, sociais, desportivas e comunitárias - demonstrarem, na prática, que colocam a dignidade da pessoa acima de qualquer forma de autoproteção.Porque uma instituição segura não é a que tem mais documentos, mas a que escuta, aprende, presta contas e protege de forma consistente.