Às vésperas da COP31, o dilema da Turquia em lidar com a “colonização dos resíduos” ocidental

Apenas alguns dias antes da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP31), na cidade turca de Antália, no sul do Mediterrâneo, as enormes quantidades de resíduos plásticos exportados para o país anfitrião pelas nações da Europa Ocidental estão a ser alvo de um escrutínio mais atento.
A Turquia tornou-se um importante destino para este tipo de resíduos, sobretudo depois de a China ter proibido estas importações em 2018.
Em 2025, a Turquia recebeu aproximadamente 510.000 toneladas de resíduos plásticos provenientes dos Estados-membros da UE, o que representou cerca de 36% do total das exportações de resíduos plásticos da UE, de 1,4 milhões de toneladas nesse ano, de acordo com um relatório da Comissão Europeia publicado em setembro.
Foram ainda registadas 139.000 toneladas de importações de resíduos provenientes do Reino Unido pela Basel Action Network.
Existem preocupações de que volumes ainda maiores de resíduos plásticos possam ser desviados para a Turquia após a entrada em vigor, no final deste mês, de um regulamento da União Europeia que proíbe as exportações de resíduos plásticos para países não-pertencentes à OCDE.
A decisão da UE baseou-se no pressuposto de que os países não-pertencentes à OCDE não dispunham de capacidade para gerir os resíduos de forma segura.
“A minha preocupação é que isto também possa significar uma maior pressão sobre países como a Turquia, que é membro da OCDE”, afirmou Janek Vähk, gestor de Políticas de Poluição Zero da ONG Zero Waste Europe, sediada em Bruxelas.
“Existe uma clara contradição quando a Europa fala dos problemas ambientais causados pelos resíduos plásticos, mas continua a enviar grandes quantidades dos mesmos para outros países. Para mim, é disto que trata o termo ‘colonialismo dos resíduos’: os países mais ricos transferem o ónus ambiental do seu consumo para outras comunidades, mantendo os benefícios do sistema”, acrescentou Vähk.
A Turquia já gera aproximadamente 3,3 milhões de toneladas de resíduos plásticos municipais próprios por ano, de acordo com a Greenpeace Türkiye.
No entanto, o sistema de gestão de resíduos do país tem dificuldades em lidar com este volume: a Greenpeace estima que 80-90% dos resíduos plásticos municipais domésticos acabam em aterros, evidenciando a capacidade limitada de reciclar e gerir adequadamente os resíduos plásticos.
As empresas de reciclagem turcas favorecem frequentemente os resíduos plásticos importados, alegadamente por serem mais fáceis de processar, uma vez que são pré-selecionados e menos contaminados do que os resíduos recolhidos a nível nacional, que exigem uma triagem e limpeza adicionais, aumentando assim os custos de processamento.
No entanto, investigações independentes documentaram quantidades substanciais de plástico importado que também são depositadas em lixeiras ou eliminadas, em vez de serem recicladas.
Os resíduos plásticos provenientes dos principais exportadores europeus, particularmente do Reino Unido, da Alemanha e da Bélgica, chegam por via marítima através do Porto de Mersin, no sul do Mediterrâneo.
Grande parte é transportada por camião para a vizinha Adana, onde as instalações de reciclagem se concentram em torno da fértil planície de Çukurova. Estas instalações processam o plástico importado, triturando-o e fundindo-o em grânulos que podem ser revendidos como matérias-primas para a indústria transformadora.
A planície de Çukurova alberga extensos campos agrícolas onde se produzem citrinos, algodão e outras culturas.
O prof. Sedat Gündoğdu, biólogo marinho turco da Universidade de Çukurova, que tem vindo a monitorizar a poluição na região, afirma que muitas instalações de reciclagem descarregam águas residuais diretamente em canais e valas utilizados para irrigação.
Os níveis de microplásticos nos solos agrícolas, reportados como sendo de 192,7 partículas por kg, são superiores aos encontrados nas zonas urbanas, segundo a sua investigação.
Os benefícios económicos exatos que a Turquia obtém da importação e do processamento de resíduos plásticos estrangeiros continuam a ser difíceis de determinar, uma vez que não existem dados oficiais abrangentes sobre receitas e lucros.
Mas o custo económico dos danos causados aos terrenos agrícolas, ao mar e à saúde pública, bem como o impacto na lucrativa indústria turística da Turquia, avaliada em 56 mil milhões de euros, parece ser substancial.
A investigação do prof. Gündoğdu revelou que as concentrações de microplásticos em determinados locais de amostragem ao longo da costa de Alanya eram até 65 vezes superiores aos níveis mais elevados anteriormente reportados em estudos científicos sobre a costa mediterrânica da Turquia, tendo também sido reportadas acumulações visíveis de detritos plásticos ao longo da costa mediterrânica.
De acordo com a Greenpeace Türkiye, foram encontrados microplásticos nos sistemas digestivos de 44% dos peixes examinados na Turquia.
A posição oficial da Turquia é que não importa resíduos, mas compra matérias-primas de elevada qualidade e limpas, necessárias à sua indústria.
Em meio ao crescente escrutínio da questão, a Direção de Comunicações da Turquia manifestou recentemente frustração, descrevendo a abordagem do tema antes da COP31 como uma “campanha maliciosa de perceção”.
A COP31 abre em Antália a 9 de novembro e prolonga-se até 20 de novembro.
Em resposta, uma declaração conjunta assinada por 23 ativistas políticos e ambientais sediados em Adana afirmou: “Se não querem que a imagem internacional da Turquia seja manchada, temos uma solução muito simples que pode ser implementada imediatamente: proibir as importações de resíduos plásticos.”
Berk Butan, responsável pela campanha dos plásticos na Greenpeace Türkiye, afirmou que o seu objetivo é semelhante. Disse que a Greenpeace Türkiye também está a exigir uma “proibição incondicional e permanente das importações de resíduos plásticos e têxteis” e a exigir que a Turquia “suspenda imediatamente os investimentos petroquímicos e declare uma moratória a nível de todo o setor”.
“A União Europeia deve assumir a responsabilidade pela poluição que gerou e suspender os envios de resíduos para a Turquia, em vez de legitimar esta poluição”, afirmou o prof. Gündoğdu.
Vähk reiterou a mesma posição: “Está na altura de deixar de ser o caixote do lixo da Europa. Tal como a China, a Turquia deve estabelecer uma linha clara e deixar de aceitar resíduos plásticos que outros países não conseguem gerir por si próprios.”.
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