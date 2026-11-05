Às vésperas da COP31, o dilema da Turquia em lidar com a “colonização dos resíduos” ocidental

Apenas alguns dias antes da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP31), na cidade turca de Antália, no sul do Mediterrâneo, as enormes quantidades de resíduos plásticos exportados para o país anfitrião pelas nações da Europa Ocidental estão a ser alvo de um escrutínio mais atento.

A Turquia tornou-se um importante destino para este tipo de resíduos, sobretudo depois de a China ter proibido estas importações em 2018.

Em 2025, a Turquia recebeu aproximadamente 510.000 toneladas de resíduos plásticos provenientes dos Estados-membros da UE, o que representou cerca de 36% do total das exportações de resíduos plásticos da UE, de 1,4 milhões de toneladas nesse ano, de acordo com um relatório da Comissão Europeia publicado em setembro.

Foram ainda registadas 139.000 toneladas de importações de resíduos provenientes do Reino Unido pela Basel Action Network.

Existem preocupações de que volumes ainda maiores de resíduos plásticos possam ser desviados para a Turquia após a entrada em vigor, no final deste mês, de um regulamento da União Europeia que proíbe as exportações de resíduos plásticos para países não-pertencentes à OCDE.

A decisão da UE baseou-se no pressuposto de que os países não-pertencentes à OCDE não dispunham de capacidade para gerir os resíduos de forma segura.

“A minha preocupação é que isto também possa significar uma maior pressão sobre países como a Turquia, que é membro da OCDE”, afirmou Janek Vähk, gestor de Políticas de Poluição Zero da ONG Zero Waste Europe, sediada em Bruxelas.

“Existe uma clara contradição quando a Europa fala dos problemas ambientais causados pelos resíduos plásticos, mas continua a enviar grandes quantidades dos mesmos para outros países. Para mim, é disto que trata o termo ‘colonialismo dos resíduos’: os países mais ricos transferem o ónus ambiental do seu consumo para outras comunidades, mantendo os benefícios do sistema”, acrescentou Vähk.

A Turquia já gera aproximadamente 3,3 milhões de toneladas de resíduos plásticos municipais próprios por ano, de acordo com a Greenpeace Türkiye.

No entanto, o sistema de gestão de resíduos do país tem dificuldades em lidar com este volume: a Greenpeace estima que 80-90% dos resíduos plásticos municipais domésticos acabam em aterros, evidenciando a capacidade limitada de reciclar e gerir adequadamente os resíduos plásticos.

As empresas de reciclagem turcas favorecem frequentemente os resíduos plásticos importados, alegadamente por serem mais fáceis de processar, uma vez que são pré-selecionados e menos contaminados do que os resíduos recolhidos a nível nacional, que exigem uma triagem e limpeza adicionais, aumentando assim os custos de processamento.

No entanto, investigações independentes documentaram quantidades substanciais de plástico importado que também são depositadas em lixeiras ou eliminadas, em vez de serem recicladas.