Reforma ou transferência de poder?

A Inteligência Artificial está a instalar-se no centro do poder político e administrativo europeu quase sem debate público. Aparece envolvida em palavras sedutoras, como eficiência, simplificação e competitividade. É precisamente por isso que este é um momento crítico para o escrutínio democrático. Não porque exista uma conspiração, mas porque se está a construir uma nova arquitetura de poder quase sem contraditório.O AI Act foi apresentado como a grande resposta europeia à expansão da IA, com uma regulação baseada em direitos fundamentais e numa lógica de risco. Mas o tom político mudou rapidamente. A prioridade deixou de ser apenas regular bem e passou a ser regular depressa, simplificar e desobstruir processos. Neste contexto surgem propostas como o EU Inc., que cria uma entidade jurídica europeia única para acelerar empresas e o Pacote Omnibus, pensado para alinhar e simplificar legislação em várias áreas ao mesmo tempo, sem passar por governos, nem Parlamentos nacionais.O problema é que o Omnibus não simplifica nem melhora o processo legislativo, pois acelera decisões políticas, comprimindo o debate técnico e o escrutínio público. Quando se aplica este método a áreas complexas como a Inteligência Artificial, corre-se o risco de reduzir o espaço de debate cívico, o que significa reduzir também a capacidade de compreender impactos, antecipar riscos e proteger direitos.Mas há um paradoxo ainda mais profundo no discurso europeu atual. Ao mesmo tempo que a União Europeia fala cada vez mais de soberania digital, grande parte da infraestrutura tecnológica, que sustenta a transição digital, continua dependente de plataformas, clouds e modelos de IA desenvolvidos pelas grandes empresas tecnológicas norte-americanas. A ambição política aponta para a autonomia estratégica, enquanto a realidade tecnológica se aproxima cada vez mais da dependência.Essa dependência não é apenas técnica, é também institucional. À medida que estas empresas fornecem infraestrutura, serviços, consultoria e modelos de Inteligência Artificial para Administrações Públicas, aproximam-se inevitavelmente dos centros de decisão política e administrativa. Além da captura formal do poder político, as big tech concentram atualmente o conhecimento técnico, os dados e as soluções tecnológicas fora do controlo das instituições públicas.O cruzamento entre AI Act, Omnibus e EU-Inc. revela um movimento coerente. A Europa regula, mas ao mesmo tempo desloca parte dessa regulação para zonas técnicas e pouco visíveis, com códigos de prática, normas harmonizadas e decisões administrativas que escapam quase sempre ao debate público. Nestes espaços, a influência de grandes empresas tecnológicas e consultoras, disfarçadas de lobby, é inevitavelmente maior do que a da sociedade civil.Portugal está a adotar este processo de transferência de poder no atual modelo de reforma do Estado, baseado na digitalização e na Inteligência Artificial. A promessa é termos serviços mais rápidos, menos burocracia e decisões mais eficientes, contudo cada sistema automatizado e cada plataforma tecnológica, também redefine quem controla os processos do Estado. Quando o conhecimento técnico fica fora da Administração Pública, a eficiência pode vir acompanhada de dependência e opacidade.Nada disto é ilegal, funciona simplesmente através da assimetria de conhecimento, de recursos e de acesso aos processos de decisão. Quem domina simultaneamente a tecnologia, a regulação e a contratação pública parte sempre em vantagem. Por isso o verdadeiro debate não é entre modernização e imobilismo, mas entre dois modelos de poder. Por um lado, a tecnologia pode ser usada para melhorar o funcionamento do Estado. Pode tornar processos mais rápidos, reduzir bloqueios desnecessários e reforçar decisões transparentes, regras claras, igualdade de tratamento e controlo democrático. Ou seja, pode acelerar a boa burocracia, aquela que protege o interesse público.Por outro lado, o que muitas vezes está a acontecer não é apenas simplificação, mas uma mudança mais profunda. À medida que decisões passam a depender de sistemas técnicos, plataformas e infraestruturas externas, deixam de ser plenamente visíveis e controláveis. O resultado é uma transferência silenciosa de poder, que sai do espaço público e entra em circuitos técnicos menos transparentes e mais difíceis de escrutinar.Neste cenário, a chamada soberania digital corre o risco de ficar apenas no discurso. Porque, no essencial, o poder acaba por estar nas mãos de quem controla o código, os dados e a infraestrutura.Quando o código governa em silêncio e a lei corre para o acompanhar, a sociedade civil não pode limitar-se a assistir. Tem de exigir mais transparência e mais controlo democrático antes que a eficiência substitua a própria democracia.