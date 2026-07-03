Que relação tem com o dinheiro?

Prometi regressar ao ponto onde ficáramos na passada semana. Parece-me importante dizer mais algumas coisas sobre a importância do tema da poupança. Poupar não é o mesmo que acumular, são conceitos distintos. Uma sociedade saudável não precisa apenas de pessoas ricas. Necessita também de quem saiba e deseje gerir valor. E gerar valor é mais exigente do que enriquecer. Enriquecer pode, em certos casos, ser o resultado de talento especulativo, privilégio ou extração. Já gerar valor implica trabalho, utilidade, criação, risco e compromisso com os outros.O empresário que cria emprego, o agricultor que invista na sua produção, a família que poupa para educar os filhos, o jovem que aprende a gerir o primeiro salário, o reformado que preserva com dignidade o fruto de uma vida de trabalho - todos participam e são protagonistas numa mesma cultura de valor. Não estão a tratar apenas das suas finanças, mas a fortalecer o tecido social.Aqui entra o cooperativismo que é uma resposta concreta a uma pergunta essencial: como transformar esforço individual em força comunitária? A poupança familiar e o crédito cooperativo estão ligados por uma lógica comum: confiança. A família ensina que o dinheiro deve ser tratado com respeito. A cooperativa transforma essa disciplina individual em capacidade coletiva. O depósito de uma família, a poupança de um comerciante, o investimento de um agricultor ou de uma pequena empresa não são apenas números numa conta. São recursos que, quando bem geridos, podem regressar à comunidade sob a forma de crédito, desenvolvimento, emprego e estabilidade.É por isso que a poupança deve ser colocada no centro da conversa pública. Porque nenhuma economia será forte se as suas famílias forem financeiramente frágeis. Nenhuma comunidade será livre se viver endividada. Nenhum país terá futuro sólido se os seus cidadãos forem educados apenas para consumir e não para construir.A educação financeira não pode limitar-se a ensinar taxas de juro, produtos bancários ou instrumentos de investimento. Deve começar por uma pergunta mais simples e profunda: que relação temos com o dinheiro? Vemos o dinheiro como fim ou como meio? Como instrumento de vaidade ou de liberdade? Como poder individual ou como responsabilidade familiar e social?Há uma diferença enorme entre desejar riqueza e construir prosperidade. A riqueza pode ser imediata, visível e até frágil. A prosperidade é mais discreta, mais lenta e mais sólida. A riqueza impressiona. A prosperidade sustenta. A riqueza pode depender da conjuntura. A prosperidade depende de hábitos, instituições e valores. Por isso, uma sociedade que deseja prosperar deve começar por formar famílias capazes de poupar, investir e transmitir responsabilidade.A poupança começa em casa, mas não termina em casa. Quando se torna hábito familiar, transforma-se em cultura social. Quando se junta ao cooperativismo, transforma-se em força comunitária. Quando é orientada para a criação de valor, transforma-se em prosperidade duradoura.E talvez seja essa a grande lição: uma sociedade não se mede apenas pelo dinheiro que circula, mas pelo valor que consegue preservar, multiplicar e transmitir. A família ensina a poupar. A cooperativa ajuda a transformar essa poupança em desenvolvimento. E a comunidade colhe os frutos quando dinheiro, trabalho e confiança caminham na mesma direção. manuel.guerreiro@ccamtv.pt