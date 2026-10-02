Que fazer com o filme 'NAZA'? 

1. A expressão "filme político” tem tido muitas vidas. Meio século atrás, era aplicada para separar o cinema (dito) de entretenimento do cinema (dito) de consciencialização política. Que consciencialização? Qual política? Creio que se tratava, e trata, de uma maneira redutora de considerar o trabalho cinematográfico (ou de qualquer outra arte narrativa). Para o melhor e para o pior, a minha geração foi parte ativa nessas vivências. Em termos pessoais, sinto que a herança que, por isso, transporto tem tanto de gratificante como de inseguro.

2. Sou um espectador com dificuldade em lidar com um filme tão incontornável como NAZA, documentário britânico com chancela do jornal The Guardian, realizado pelos israelitas Yuval Abraham e Rachel Szor. Distinguido com um Prémio Especial do Júri no Festival de Veneza, organiza-se a partir de 24 depoimentos anónimos de soldados israelitas, registados durante a noite em terraços de Tel Aviv. Testemunham como foram parte ativa de missões em Gaza: embora oficialmente visando membros do Hamas, tais missões provocaram milhares de mortos civis — a sigla “NAZA” é um acrónimo militar da expressão “nezek agavi”, “danos colaterais”.

3. Que fazer? De onde vem a minha dificuldade? Antes do mais, da resistência em lidar com o clima de crispação mediática, sobretudo televisiva, que passou a envolver muitas formas de tratamento da tragédia de Gaza e, em particular, da ressonância política deste filme. Como se se tratasse de ocupar um lugar “puro”, exterior à “impureza” de todos os outros. Qualquer reticência argumentativa em relação ao filme corre o risco de ser automaticamente, e inapelavelmente, interpretada como uma legitimação cega de toda e qualquer acção do governo de Benjamin Netanyahu. Ora, ninguém ignora que Netanyahu é acusado de gravíssimos crimes de guerra. Mais do que isso: os milhares de mortos em Gaza, a par das imagens da sua destruição, indignam profundamente qualquer olhar que conserve um mínimo de sensibilidade humanista. Resta saber se as convulsões mediáticas obrigam a dor dessa indignação a visar, sem recuo nem recurso, um país e todo um povo. Mais concretamente: identificar e recusar a política de guerra de Netanyahu não é o mesmo que aceitar uma demonização compulsiva de Israel.