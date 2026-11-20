Esta semana foi notícia a agressão muito violenta de uma adolescente de 13 anos por parte de três colegas, mais ou menos da mesma idade, no recreio de uma escola de Lisboa.
Em janeiro de 2025, um aluno agrediu um colega com uma perturbação do espectro do autismo, numa escola de Setúbal.
Em fevereiro de 2025, um aluno de 13 anos ameaçou colegas e professores com uma faca numa escola de Sintra.
Em novembro de 2025 uma criança teve dois dedos amputados por ser entalado numa porta na sequência de uma luta com colegas. É verdade que, um ano depois, a Inspeção-Geral de Educação concluiu que o aluno terá decepado os próprios dedos, mas esse serviço afirma também que “o aluno terá puxado a porta rapidamente e com força, para se refugiar/esconder de alguns colegas com quem brincava (…) é admissível que o aluno tenha sentido dificuldade em abrir a porta, quer pela dor infligida na consequência das lesões, quer pela eventual oposição de algum colega situado no exterior”. Ou seja, trata-se de uma situação muito violenta, que o Ministério Público continua, aliás, a investigar.
Estes e outros casos semelhantes têm três coisas em comum: aconteceram com adolescentes e são muito violentos; ocorreram em contexto escolar; e foram testemunhados e filmados por vários colegas e depois colocados nas redes sociais.
A APAV apoiou 1249 vítimas de violência em contexto escolar entre 2020 e 2025, o que representa um aumento de 58,9% ao longo destes seis anos, sendo a maioria das vítimas do sexo feminino (64,7%).
O facto de haver jovens que presenciam as agressões sem tentar intervir ou ajudar os agredidos e até, pelo contrário, incentivando e aplaudindo ao mesmo tempo que filmam, é profundamente perturbador, porque demonstra uma total falta de empatia e evidencia comportamentos com tendências sociopatas. Isto é consequência de muitos fatores, entre os quais avulta a circunstância de as redes sociais e as plataformas digitais premiarem conteúdos chocantes, que granjeiam uma popularidade rápida e isenta de responsabilidade.
A sociedade está mais agressiva, em grande parte porque proliferam influenciadores que encorajam comportamentos violentos e humilhantes – até políticos o fazem –, que desumanizam o outro em função das suas características pessoais, por racismo, homofobia ou apologia da superioridade masculina e da subjugação feminina, incluindo até o incentivo à violação, como aconteceu com os jovens que violaram em grupo uma menor e partilharam nas redes sociais. O vídeo teve mais de 30.000 visualizações sem que ninguém o tenha denunciado, o que é profundamente assustador.
Sem cair em alarmismos ou generalizações, a verdade é que uma sociedade individualista, de anomia social, onde o interesse próprio se sobrepõe ao bem comum e em que o écran de uma realidade virtual assume mais importância do que a empatia humana, cria jovens dessensibilizados, egoístas e autocentrados. Aos adultos, pais, escolas e instituições, públicas e privadas, compete combater esta situação, com pedagogia e firmeza, passando por mais vigilância nas escolas, mas também por acompanhamento psicossocial e familiar.
Soube-se agora que a Câmara Municipal de Lisboa sonegou relatórios sobre os elevadores de Lisboa, datados de outubro de 2025, e que mentiu dizendo que não os tinha. A confirmar-se o que consta desses relatórios, que a CML sabia, desde 2023, da situação de insegurança em que se encontravam os elevadores, sem nada ter feito, fica demonstrada a responsabilidade política do presidente da CML e isso tem de ter consequências.