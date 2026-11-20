Esta semana foi notícia a agressão muito violenta de uma adolescente de 13 anos por parte de três colegas, mais ou menos da mesma idade, no recreio de uma escola de Lisboa.

Em janeiro de 2025, um aluno agrediu um colega com uma perturbação do espectro do autismo, numa escola de Setúbal.

Em fevereiro de 2025, um aluno de 13 anos ameaçou colegas e professores com uma faca numa escola de Sintra.

Em novembro de 2025 uma criança teve dois dedos amputados por ser entalado numa porta na sequência de uma luta com colegas. É verdade que, um ano depois, a Inspeção-Geral de Educação concluiu que o aluno terá decepado os próprios dedos, mas esse serviço afirma também que “o aluno terá puxado a porta rapidamente e com força, para se refugiar/esconder de alguns colegas com quem brincava (…) é admissível que o aluno tenha sentido dificuldade em abrir a porta, quer pela dor infligida na consequência das lesões, quer pela eventual oposição de algum colega situado no exterior”. Ou seja, trata-se de uma situação muito violenta, que o Ministério Público continua, aliás, a investigar.

Estes e outros casos semelhantes têm três coisas em comum: aconteceram com adolescentes e são muito violentos; ocorreram em contexto escolar; e foram testemunhados e filmados por vários colegas e depois colocados nas redes sociais.

A APAV apoiou 1249 vítimas de violência em contexto escolar entre 2020 e 2025, o que representa um aumento de 58,9% ao longo destes seis anos, sendo a maioria das vítimas do sexo feminino (64,7%).