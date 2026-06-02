Quarentena: entre a história e a ciência

“Quando uma epidemia de doença física começa a disseminar-se, a comunidade aprova e adere a uma quarentena dos pacientes a fim de proteger a saúde da comunidade contra a propagação da doença.” Franklin RooseveltPresidente dos Estados Unidos da América, ao proferir o Discurso da Quarentena (1882-1945) A palavra quarentena deriva do italiano quaranta giorni, que significa 40 dias. O termo surgiu no século XIV, durante a Peste Negra, ou peste bubónica, uma das mais fatais pandemias da história da Humanidade, que assolou a Europa entre 1346 e 1353. Admite-se que tenha sido responsável por, pelo menos, 50 milhões de mortes, incluindo cerca de um terço da população europeia.Durante este flagelo, a República de Veneza, potência marítima e Estado soberano até ao final do século XVIII, situada no nordeste do atual território italiano, passou a exigir que os navios provenientes de áreas afetadas permanecessem isolados durante 40 dias antes de desembarcarem pessoas ou mercadorias. Esse período foi designado quarantena. Para Veneza, importante centro comercial particularmente vulnerável, o afastamento dos doentes ou dos suspeitos de estarem doentes representava a forma mais eficaz de proteger a saúde coletiva e assegurar a continuidade da atividade económica.Com o tempo, o termo difundiu-se por outras línguas, sendo adotado universalmente. Ignora-se o motivo exato da escolha dos 40 dias, mas o simbolismo religioso associado ao número 40, como os 40 dias do Dilúvio, os 40 dias de jejum de Jesus ou os 40 dias da Quaresma, poderá ter sido decisivo. Esta medida torna-se ainda mais notável se considerarmos que, na época, a ciência não conseguia explicar como as doenças se propagavam. A teoria microbiana das doenças só surgiria cerca de 400 anos mais tarde.Atualmente, quarentena já não significa necessariamente 40 dias. Refere-se a um período preventivo, variável consoante a doença, durante o qual uma pessoa que possa ter estado exposta ao microrganismo responsável e apresenta teste diagnóstico negativo deve evitar o contacto com outras pessoas, para impedir o risco de transmissão. A duração da quarentena depende do período de incubação, isto é, do intervalo entre a infeção e o aparecimento dos primeiros sintomas, devendo abranger o seu limite máximo conhecido. Se a pessoa em quarentena testar positivo, passa a ser considerada caso confirmado, interrompe a quarentena e entra em isolamento.Hoje sabemos que o período máximo de incubação da peste bubónica é de até 10 dias. Se uma pessoa potencialmente exposta não desenvolver sintomas nesse período, pode terminar a quarentena.Em conclusão, ao implementar esta resposta de saúde pública há quase 700 anos, Veneza foi determinante na génese das bases modernas de uma das medidas de controlo de surtos e pandemias.