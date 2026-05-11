Quando tudo se politiza, a economia perde futuro

O maior risco da economia mundial talvez já não esteja apenas nas guerras, nas taxas de juro, na inflação ou nas cadeias de abastecimento. Está numa tendência mais silenciosa: a politização de tudo.Vacinas, energia, cultura, tecnologia, desporto, universidades, empresas, bancos, comércio internacional. Quase tudo passou a ser lido como trincheira. Antes de se perguntar “isto é eficaz?”, “isto cria valor?”, “isto melhora a vida das pessoas?”, pergunta-se: “isto vem de que lado?”E quando a economia começa a decidir por lados, e não por factos, todos pagam o preço.Durante décadas, as empresas viveram sob a lógica da eficiência. Produzir onde era mais barato, comprar onde era mais competitivo, vender onde havia procura, financiar onde existia capital. A globalização prometia escala, velocidade e integração. Essa era acabou.Hoje, uma empresa já não escolhe apenas fornecedores. escolhe riscos. Já não avalia apenas preço. Avalia sanções, instabilidade política, segurança energética, reputação, compliance bancário, dependência tecnológica e até perceção pública. Um componente pode atrasar não por incapacidade industrial, mas por tensão geopolítica. Um pagamento pode bloquear não por falta de dinheiro, mas por regras de controlo financeiro. Um mercado pode fechar não por falta de procura, mas por decisão política.A política entrou na fábrica, no porto, no banco e no contrato.O problema não é a política existir. A economia sempre dependeu de decisões políticas. O problema é quando tudo se transforma em combate ideológico permanente. Quando temas técnicos deixam de ser analisados com dados e passam a ser usados como armas. Quando a energia deixa de ser estratégia e passa a ser slogan. Quando a indústria deixa de ser prioridade nacional e passa a ser disputa partidária. Quando a inovação é travada por medo, ruído ou preconceito.A consequência é clara: menos confiança, menos investimento, mais custo e menos crescimento.As empresas, perante este ambiente, tornam-se defensivas. Adiam projetos. Aumentam stocks. duplicam fornecedores. Protegem tesouraria. Encarecem preços. Reduzem exposição. O capital, por natureza, não gosta de gritos. Gosta de previsibilidade. Onde há instabilidade permanente, o investimento hesita.E sem investimento não há produtividade. Sem produtividade não há salários sustentáveis. Sem salários sustentáveis não há coesão social. E sem coesão social, a política torna-se ainda mais radical. É um ciclo perigoso.Por isso, a grande tarefa do nosso tempo é voltar a construir pontes onde se levantaram paredes.Não se trata de ingenuidade. O mundo é hoje mais duro, mais competitivo e mais fragmentado. As empresas precisam de resiliência, os países precisam de autonomia estratégica e os líderes precisam de proteger interesses nacionais e corporativos. Mas proteger não é fechar. Defender não é destruir diálogo. Competir não é transformar todos em inimigos. A proposta de trabalho é clara.Primeiro. Devolver a competência aos temas estratégicos. Energia, indústria, educação, tecnologia e infraestruturas não podem mudar de direção a cada ciclo eleitoral ou a cada tempestade mediática.Segundo. Criar pactos de longo prazo entre Estado, empresas, universidades e sociedade civil. Há áreas demasiado importantes para serem reféns da luta diária.Terceiro. Preparar as empresas para a nova economia geopolítica. Mapear riscos, diversificar fornecedores, proteger fluxos financeiros, investir em tecnologia e construir equipas capazes de decidir sob incerteza.Quarto. Recuperar a confiança como ativo económico. Confiança entre bancos e empresas. Entre clientes e fornecedores. Entre trabalhadores e liderança. Entre cidadãos e instituições.A economia mundial não precisa de menos convicções. Precisa de mais maturidade. Não precisa de menos debate. Precisa de melhor debate. Não precisa de muros emocionais. Precisa de pontes estratégicas.Porque levantar paredes pode dar sensação de força. Mas, na economia, são as pontes que criam futuro.