Quando os turcos olham para Ocidente

"Istambul/Constantinopla/Bizâncio foram todas cidades criadas, em parte, pela sua posição crítica abrangendo dois continentes. Istambul é uma cidade que olha tanto para o Leste como para o Oeste, tanto para o Norte como para o Sul”, disse-me, um dia, em entrevista, Bettany Hughes, autora de Istambul: A História de Três Cidades.

Ora, aquilo que a historiadora britânica diz sobre Istambul também pode ser dito sobre a Turquia, basta ver como a sua política externa tem de lidar em simultâneo com os desafios vindos do Cáucaso, da Europa, do Mar Negro e do Médio Oriente. Contudo, é inegável que o país tem uma vocação Ocidental que vem, certamente, do tempo de Mustafa Kemal Atatürk, mas até de mais atrás ainda, da época otomana. E não me refiro sequer ao facto de boa parte da Europa (incluindo cidades como Budapeste, Belgrado e Atenas) ter chegado a ser governada pelo sultão a partir de Istambul, capital imperial que Atatürk optou por preterir em favor de Ancara no momento de escolher o centro político para a República, fundada em 1923.

Esta vocação Ocidental de que falo, e que torna a Turquia especial no mundo islâmico, é também cultural. Atatürk foi decisivo quando trocou o alfabeto árabe pelo latino e, assim, marcou um antes e um depois. Vejamos como o Irão, outra grande nação de maioria muçulmana, com uma civilização de 2500 anos, e uma língua que deu contributos extraordinários para a criação cultural do Islão, se mantém ligado ao alfabeto árabe.

No domingo, no âmbito da celebração dos 100 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre as duas repúblicas, a embaixada turca em Lisboa promoveu um concerto no Teatro São Luiz. Foi um final de tarde marcado pela música clássica, com interpretações do violinista Cihat Askin e do pianista Çagdas Özkan, da soprano Burcu Hancí e do barítono Teyfik Rodos, com a participação também do guitarrista português Ricardo J. Martins.