Opinião DN

Promover o talento, criar oportunidades e inovar

Nuno Piteira Lopes
Nuno Piteira Lopes

Presidente da Câmara Municipal de Cascais e vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses

Publicado a

Portugal atravessa um período de crescimento económico moderado, com o PIB a crescer 2,5%, impulsionado pelo reforço final dos fundos europeus, que abre oportunidades em áreas de forte inovação tecnológica, mas também evidencia desafios estruturais de competitividade e qualificação

Apesar das oportunidades, empreender continua a ser exigente. Em 2026, os empreendedores enfrentam desafios como o acesso ao capital, a instabilidade geopolítica e comercial, a complexidade burocrática e fiscal, a retenção de talento, a cibersegurança e uma crescente exigência de autenticidade num espaço digital cada vez mais competitivo.

Mas é precisamente nos desafios que, muitas vezes, surgem as principais oportunidades. A transição verde e a economia circular estão a criar novos modelos de negócio; a Inteligência Artificial passou de ferramenta de apoio a elemento central da transformação das organizações; e o envelhecimento demográfico e a valorização da qualidade de vida estão a gerar novas respostas nas áreas da Saúde, do bem-estar e da longevidade.

Há, contudo, um ponto comum: a capacidade de transformar obstáculos em vantagens e a coragem e a visão para procurar respostas.

E não podemos esquecer onde tudo começa: nas pessoas. São elas que identificam problemas, imaginam soluções e têm a coragem de dar o primeiro passo. É assim que uma ideia se pode transformar num projeto, numa empresa e em valor para a comunidade.

É também por isso que os territórios têm um papel crucial. Uma boa ideia precisa de um ecossistema que a saiba ouvir, de conhecimento, redes e oportunidades e, muitas vezes, de alguém disponível para abrir a primeira porta.

Cascais tem procurado assumir essa responsabilidade: ser um território onde uma ideia encontra não apenas espaço para nascer, mas também condições para crescer.

Um exemplo é o Concurso de Ideias e Negócios de Cascais (CINC), promovido pela DNA Cascais em parceria com a Câmara Municipal de Cascais. Há 19 anos, dá palco a quem tem uma ideia, um projeto ou uma solução e quer transformá-los numa realidade. Na edição de 2024/2025, contou com 52 candidaturas e 63 participantes. O projeto vencedor, Safety Scope, desenvolve soluções de automatização de processos de vigilância através de Inteligência Artificial.

Mais do que um concurso, o CINC mostra que o talento existe. O nosso compromisso é continuar a criar condições para que esse talento encontre oportunidades: apoiar quem começa, aproximar pessoas e conhecimento e dar espaço a quem quer criar.

Cascais vai continuar a ser um território onde vale a pena ter ideias, onde vale a pena arriscar e, sobretudo, onde vale a pena concretizar.

Porque Cascais é para toda a vida. E porque todas as ideias devem ter uma oportunidade.

Inteligência Artificial
Opinião
Cascais
Nuno Piteira Lopes
poder local
vigilância
concurso de ideias
Governar com impacto
Oportunidades de negócio
CINC
Diário de Notícias
www.dn.pt