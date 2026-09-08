Promover o talento, criar oportunidades e inovar

Portugal atravessa um período de crescimento económico moderado, com o PIB a crescer 2,5%, impulsionado pelo reforço final dos fundos europeus, que abre oportunidades em áreas de forte inovação tecnológica, mas também evidencia desafios estruturais de competitividade e qualificação

Apesar das oportunidades, empreender continua a ser exigente. Em 2026, os empreendedores enfrentam desafios como o acesso ao capital, a instabilidade geopolítica e comercial, a complexidade burocrática e fiscal, a retenção de talento, a cibersegurança e uma crescente exigência de autenticidade num espaço digital cada vez mais competitivo.

Mas é precisamente nos desafios que, muitas vezes, surgem as principais oportunidades. A transição verde e a economia circular estão a criar novos modelos de negócio; a Inteligência Artificial passou de ferramenta de apoio a elemento central da transformação das organizações; e o envelhecimento demográfico e a valorização da qualidade de vida estão a gerar novas respostas nas áreas da Saúde, do bem-estar e da longevidade.

Há, contudo, um ponto comum: a capacidade de transformar obstáculos em vantagens e a coragem e a visão para procurar respostas.

E não podemos esquecer onde tudo começa: nas pessoas. São elas que identificam problemas, imaginam soluções e têm a coragem de dar o primeiro passo. É assim que uma ideia se pode transformar num projeto, numa empresa e em valor para a comunidade.

É também por isso que os territórios têm um papel crucial. Uma boa ideia precisa de um ecossistema que a saiba ouvir, de conhecimento, redes e oportunidades e, muitas vezes, de alguém disponível para abrir a primeira porta.

Cascais tem procurado assumir essa responsabilidade: ser um território onde uma ideia encontra não apenas espaço para nascer, mas também condições para crescer.

Um exemplo é o Concurso de Ideias e Negócios de Cascais (CINC), promovido pela DNA Cascais em parceria com a Câmara Municipal de Cascais. Há 19 anos, dá palco a quem tem uma ideia, um projeto ou uma solução e quer transformá-los numa realidade. Na edição de 2024/2025, contou com 52 candidaturas e 63 participantes. O projeto vencedor, Safety Scope, desenvolve soluções de automatização de processos de vigilância através de Inteligência Artificial.

Mais do que um concurso, o CINC mostra que o talento existe. O nosso compromisso é continuar a criar condições para que esse talento encontre oportunidades: apoiar quem começa, aproximar pessoas e conhecimento e dar espaço a quem quer criar.

Cascais vai continuar a ser um território onde vale a pena ter ideias, onde vale a pena arriscar e, sobretudo, onde vale a pena concretizar.

Porque Cascais é para toda a vida. E porque todas as ideias devem ter uma oportunidade.