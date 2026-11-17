Estados Unidos, Rússia e Ucrânia sentam-se à mesa. Os temas na agenda são as condições para o fim da guerra que se trava na Ucrânia e a segurança colectiva na Europa. Todos os demais países europeus vêem-se excluídos dessas conversações, tal como a União Europeia (UE). Os principais dirigentes da UE e os governos nacionais protestam pela exclusão.

Enquanto decorrem aquelas conversações e a UE protesta contra a sua exclusão, discute-se o programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2027, registando que não há uma única linha, uma única iniciativa política ou diplomática dedicada à construção da paz. Discute-se também um novo pacote de sanções contra a Rússia, num debate marcado pela retórica belicista e pelo anúncio de mais e mais meios financeiros para o prolongamento da guerra.

Enquanto tudo isso acontece, a responsável da UE pela política externa e de segurança reafirma a intenção de a UE apoiar o prosseguimento do confronto militar no terreno.

A União Europeia (UE) não é vista, nem achada, na discussão sobre a paz e a segurança colectiva na Europa porque nunca tem nada a propor sobre isso.

Quando os principais dirigentes da UE (e também os governos nacionais dos países que a integram) se queixam de serem postos à margem das negociações, é de si próprios que se estão a queixar. Ficam de fora das conversações porque são outros a promovê-las, não a UE.

Essa exclusão é consequência directa das suas opções políticas.

Não tomam nenhuma iniciativa para discutir e construir a paz. Insistem na política que prolonga a guerra em vez de lhe pôr fim. Olham para a guerra com os olhos do negócio bilionário que se faz com ela.

Já nem escondem que o critério com que olham para a Ucrânia é o do aproveitamento da guerra que ali se trava como uma oportunidade privilegiada de experimentação das armas e tecnologias de guerra fabricadas na UE.

Escrevem em documentos oficiais que a relação entre a UE e a Ucrânia pode “proporcionar possibilidades que não estão facilmente disponíveis na União, tais como a rápida disponibilidade de resultados, a realização de ensaios 24 horas por dia e realização de ensaios em condições operacionais realistas. Pode igualmente reforçar significativamente o desenvolvimento e a validação de tecnologias e produtos de defesa e facilitar a incorporação de cenários realistas no desenvolvimento de tecnologias e produtos de defesa”.

A senhora Kaya Kallas e outros dirigentes da UE insistem que a guerra tem de ser levada até à derrota da Rússia, sem nos explicarem como é que se derrota militarmente uma potência nuclear sem nos arrastar para um holocausto nuclear.

A paz e a segurança colectiva da Europa não vão nascer como as flores na Primavera. Nem vão entrar pelos corações da Humanidade no fim de um discurso inspirado. E também não se hão-de construir com a política de confrontação, de sanções, de corrida aos armamentos.

Travar esse caminho é o primeiro passo de que precisamos para lhe pôr definitivamente fim.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico