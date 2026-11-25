O pessimismo da inteligência conduz-nos a uma análise crítica muito funda e radical (até à raiz...) dos problemas que vivemos. O mesmo pessimismo leva-nos a verificar que a resolução ou o princípio de resolução desses problemas obrigar-nos-ia a respostas tão radicais e profundas, que seria praticamente impossível as nossas sociedades e os nossos sistemas políticos serem capazes de as promover. O fracasso da COP de Antália, as guerras sem fim à vista, o crescimento das desigualdades económicas e sociais, tudo isto e mais ainda leva-nos a reforçar ideias apocalípticas sobre os nossos destinos e a fazer crescer uma melancolia da desistência que nos oferece perplexidade, angústia e por vezes uma conversão do desespero em pura violência sem objetivo.

Que espaço fica então para o otimismo da vontade, esse dever que temos perante as nossas vidas e as vidas dos nossos sucessores? As manifestações dos jovens a quem o futuro está a ser roubado deveriam obrigar-nos a articular respostas consequentes e responsáveis.

Ideias não faltam nesse sentido, mas cada vez mais as vontades políticas se crispam na defesa dos interesses e proveitos criados por esta conjuntura e chegam a defender que o melhor que podemos oferecer aos nossos netos é entregarmos as nossas pensões e as nossas poupanças, não a investimentos sérios e necessários ao desenvolvimento humano, mas ao casino financeiro dos especuladores, ansiosos por repetir os gloriosos dias da crise de 2008.

Daí que autores como Andreas Malm proponham simplesmente a explosão dos oleodutos, enquanto quem propõe pistas realistas para o futuro, como Thomas Piketty ou Mariana Mazzucato, seja rejeitado pela doxa neo-liberal que pretende encarnar a verdade absoluta, como fazem todos os dogmatismos e todos os fanatismos.

Que a extrema direita brutal e xenófoba esteja a emergir, num mundo em que a economia social de mercado atravessa a sua mais profunda crise e em que vemos a social democracia naufragar, por renegar cada dia os seus princípios, não nos pode assim surpreender.

A mudança poderá chegar após uma catástrofe, como já sucedeu no passado. O nosso dever é sermos radicais na análise do que nos conduz à catástrofe, mas moderados para não apostarmos em vias catastrofistas e alheias à vontade dos cidadãos. O que não pode significar mudarmos os nossos princípios e pôr de parte os nossos ideais transformadores para, como num enorme síndrome de Estocolmo, adotarmos submissos a situação dominante, com os seus impasses e injustiças.

É preciso ser radical na análise e moderado na ação.