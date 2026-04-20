Alexandre Albuquerque foi protagonista do momento mais forte de todas as conferências de imprensa realizadas nesta época futebolística. O seu diálogo com José Mourinho, na véspera do derby deste domingo em Alvalade, tornou-se viral e fez rir gregos e troianos de todos os continentes, credos, ideologias e gerações.“Tu podes garantir que ficas na RTP?”, perguntou-lhe o treinador do Benfica. “Posso, porque ninguém me quer. É simples.”.Mourinho, que não é de grandes manifestações de felicidade incontida, riu-se como nunca o vira rir. E nós com ele, tão genuínos nas nossas gargalhadas como Alexandre na sua resposta.No entanto, aquela reação pronta e instintiva disse-nos alguma coisa de substancial sobre o jornalista. Num tempo de vencedores e mentirosos, em que quem não aparenta ser um ganhador ou se atreva a não entrar no jogo das aparências é imediatamente colocado no cantinho dos fracassados, ouvir um desassombro destes é quase um ato revolucionário..Alexandre Albuquerque foi protagonista do momento mais forte de todas as conferências de imprensa realizadas nesta época futebolística. O seu diálogo com José Mourinho, na véspera do derby deste domingo em Alvalade, tornou-se viral e fez rir gregos e troianos (...)".Importa dizer, já agora, que Alexandre Albuquerque é um jornalista de referência. Um dos mais reconhecidos, um dos que arriscou ser ele próprio, um dos que criou um estilo sem recear as consequências de ir para fora de pé.Se ninguém o quer é por ser RTP dos pés à cabeça, por ter vestido a camisola do serviço público, por ser um jornalista à antiga no que isso tem de verdadeiramente nobre: ser ele próprio sem maquilhagens, sem especulações, sem desejar aparentar o que não é.Eu contratava-o sem a mínima hesitação.