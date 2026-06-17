Portugal quer ser soberano digital, mas…

As nuvens, por definição, não têm fronteiras. Por isso, há uma certa ironia na expressão "nuvem soberana", pois pareceria que não precisávamos delas. Toda a estratégia digital europeia dos últimos anos tem sido, no fundo, a tentativa de resolver esta contradição e Portugal acaba de publicar a sua própria versão desta resposta, com o nome de Plano Nacional de Nuvem Soberana, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2026 de 27 de maio.O documento não é mau em si mesmo. Tem uma lógica sensata, ao finalmente pretender classificar os dados do Estado por graus de sensibilidade, exigir mais controlo onde o risco é maior e construir gradualmente uma infraestrutura nacional de dados. Há 30 anos atrás, no Livro Verde para a Sociedade da Informação, este objetivo de classificar a informação do Estado já era um objetivo estratégico que nunca foi prosseguido. A ideia de que nem todos os dados precisam do mesmo nível de proteção é, de facto, uma das lições mais bem aprendidas da experiência europeia. Um formulário de renovação do cartão de cidadão não precisa das mesmas garantias soberanas do que os sistemas de criptografia das Forças Armadas. O plano vai ainda mais longe ao estabelecer que qualquer processo que receba classificação de impacto significativo, seja na dimensão das pessoas, da estabilidade do Estado ou da exposição de dados, é automaticamente elevado à categoria de maior restrição, com armazenamento exclusivo em território nacional, chaves de encriptação sob controlo do Estado e imunidade contra ordens de interseção estrangeiras. No papel, é uma linha vermelha clara.Mas o problema não está naquilo que o plano diz. Está naquilo que o plano evita dizer. Em momento algum encontramos uma estimativa de quanto vai custar construir esta infraestrutura. O financiamento inicial é garantido pelo orçamento do Estado, podendo ser reforçado via dotação centralizada das finanças, uma formulação que significa que alguém pagará, mas ainda não sabemos quem nem quanto. Lembremo-nos do que aconteceu ao Centro de Continuidade de Serviços que no início deste século foi suspenso por razões orçamentais.A arquitetura institucional do plano é outro motivo de preocupação. Para executar este projeto, o Governo convoca um número impressionante de entidades: ARTE, CNCS, ESPAP, IP Telecom, INA, DGAEP, DGLAB, GNS e ainda todas as entidades da Administração Pública envolvidas no processo de inventariação. Sete das oito iniciativas vão arrancar ainda em 2026, o que introduz um sentido de urgência que contrasta com a dispersão de responsabilidades. Quando tantos são formalmente responsáveis, frequentemente nenhum o é verdadeiramente e a experiência de grandes projetos de modernização do Estado português nesta área não convida ao otimismo nesta matéria.Talvez o ponto mais delicado seja o modelo de financiamento operacional. O plano determina que os custos correntes da Nuvem Soberana serão preferencialmente suportados por receitas próprias da IP Telecom. Ora, a IP Telecom é uma empresa pública com lógica comercial, designada como operador técnico principal de toda a infraestrutura física e lógica. Pedir-lhe que seja simultaneamente garante da soberania digital do Estado e empresa rentável é criar um conflito de interesses estrutural. No dia em que as receitas da IP Telecom não chegarem para cobrir os custos operacionais da infraestrutura soberana, o Estado ver-se-á forçado a escolher entre financiar o défice ou degradar os serviços. O plano não prevê o que acontece nesse momento.A questão dos grandes fornecedores tecnológicos americanos, como a Amazon AWS, a Microsoft Azure ou a Google Cloud, fica deliberadamente em aberto. O plano admite que os dados de menor sensibilidade possam ser alojados em provedores globais de serviços de nuvem em larga escala acreditados, sem definir o que significa acreditação, quem a atribui, nem em que condições pode ser revogada. Num momento em que a extraterritorialidade jurídica americana se tornou um instrumento de pressão geopolítica ativa, em que o US Cloud Act é citado no próprio documento como ameaça a neutralizar nos níveis mais elevados, esta abertura para os níveis inferiores não é neutralidade técnica, é exposição estratégica por omissão.Há ainda uma dimensão que merece reflexão. O plano prevê a criação de projetos-piloto de migração apenas no primeiro semestre de 2027 e a classificação de todos os processos da Administração Pública até meados desse ano. São prazos que, vistos de fora, parecem razoáveis. Vistos de dentro são otimistas, dado o historial de atrasos nos grandes projetos tecnológicos do Estado. A qualificação de processos de negócio é um exercício de enorme complexidade burocrática, pois envolve centenas de entidades, milhares de sistemas e uma cultura organizacional que raramente prioriza a auto-classificação de risco.O plano silencia o impacto físico destas infra-estruturas. Os hyperscale data centers, que são aqueles que realmente alimentam a inteligência artificial generativa, consomem água como nenhuma outra indústria. As Nações Unidas estimam que, até 2030, a IA consuma um volume equivalente às necessidades de 1,3 mil milhões de pessoas. Consomem eletricidade à escala de pequenos países, produzem calor equivalente a dezenas de bombas atómicas por dia e um ruído contínuo que afeta animais e populações, como foi recentemente confirmado pela Universidade de Utah. Portugal, com secas recorrentes e reservas de água doce ameaçadas, vai oferecer incentivos fiscais para instalar estas máquinas sorvedoras de recursos? O plano não faz a pergunta, porque também não quer responder.Nada disto significa que o Plano Nacional de Nuvem Soberana seja um exercício fútil. Significa que o documento aprovado é ainda o começo de uma estratégia, não a estratégia em si. Os 90 dias dados à ARTE e ao CNCS para definirem a metodologia de qualificação são o prazo mais importante de todo o plano, porque é nesses referenciais técnicos que se decidirá se esta soberania é real ou apenas nominal.Portugal tem condições para fazer isto bem, pois tem capacidade técnica na Administração Pública, tem alinhamento político para a transformação digital e tem o contexto europeu a empurrá-la na direção certa. O que precisa agora é de algo mais difícil do que uma resolução do Conselho de Ministros, é necessário coragem orçamental, clareza nas responsabilidades e honestidade sobre os limites do que pode ser construído com os meios disponíveis. A soberania digital não se decreta, constrói-se com dinheiro real, decisões difíceis e uma disciplina de execução que nenhum documento estratégico consegue substituir.