Os resultados da aposta local na sustentabilidade

No mundo atual, a sustentabilidade é inquestionavelmente um dos eixos prioritários da governação de uma cidade. Cidades desenvolvidas são cidades inteligentes e sustentáveis, onde, por exemplo, a gestão de águas e o seu reaproveitamento é essencial para reduzir o risco de cheias e inundações e para implementar políticas públicas municipais que aumentem a eficiência hídrica e energética.Perante a crescente urbanização dos municípios, esta é uma área que tem vindo a ser cada vez mais importante na dinâmica do funcionamento das autarquias, especialmente em momentos de resposta a catástrofes naturais. Mas a resposta pode começar a ser trabalhada na prevenção, desde cedo.Em Cascais, é esse trabalho que se tem feito – e que nos deu, na última semana, reconhecimentos na Venice Climate Week. O ponto de partida destas políticas reside na prevenção. E para as autarquias locais, a prevenção faz-se não em isolamento, mas sempre em colaboração com todas as instituições locais.O primeiro passo é olhar para os grandes consumidores de água nos municípios, como as escolas. Como os recursos são sempre escassos diante de necessidades incessantes, a redução dos tempos de descarga dos aparelhos movidos a água – como torneiras ou instalações sanitárias – são um pequeno começo para uma prioridade essencial das sociedades ocidentais.Mas para resolver problemas de grande dimensão neste âmbito, são necessárias soluções de grande dimensão. No nosso concelho, o projeto de renaturalização da ribeira de Sassoeiros é o melhor exemplo desta necessidade. Além de permitir conter o risco de cheias e inundações em Cascais, a sua superfície serve como espaço público de lazer para os que vivem, estudam e trabalham no concelho. Nestes cerca de 14 hectares, os munícipes encontram espaços verdes onde podem circular com tranquilidade e usar para momentos de convívio variados.A chave para garantir que os desafios se resolvem é vê-los como parte de uma solução para o futuro. E, na realidade, foi por isto que o concelho de Cascais foi galardoado em Veneza. Porque quem aposta na sustentabilidade, aposta em cidades mais inteligentes e mais eficientes, onde as soluções são feitas para as pessoas. São soluções imediatas, mas sempre a pensar no futuro.