Os olhares solidários

Não posso adivinhar se o leitor experimenta, à sua maneira, a mesma sensação de contínua redescoberta das imagens em que julgo viver – não apenas, nem sobretudo, em termos profissionais, mas como obsessivo carrossel de olhares, sensações e pensamentos. A imagem que ontem, há alguns anos ou na infância, significou alguma coisa para o olhar pode sempre regressar como uma “entidade” de muitas e fascinantes ambivalências: transporta os passados (creio que é mesmo uma questão plural) e, de alguma maneira, reinventa-se como presente.

O motor que alimenta tal ziguezague não funciona necessariamente a partir de imagens. Pode estar ligado à escrita. Há dias, no magnífico livro de José Bértolo dedicado aos filmes de Manoel de Oliveira e João Pedro Rodrigues – Espectros do Cinema (ed. Documenta, 2020) - reencontrei algumas palavras luminosas sobre as relações ou, talvez melhor, os vasos comunicantes que, de forma mais ou menos consciente para o olhar de cada um, ligaram e continuam a ligar fotografia e cinema.

José Bértolo recorda-nos que os “espectros” que habitam os filmes não são a exceção, mas a regra do cinema: “(...) devido à sua matriz fotográfica, o cinema afirma-se como um reino em que os mortos podem encontrar uma forma de subsistência no mundo dos vivos.” Ou ainda, um pouco mais à frente: “A fotografia torna-se, assim, um canal que liga a vida e a morte. Ao mesmo tempo que subtrai vida aos seres humanos que se sujeitam à captação da sua imagem, ela outorga-lhes a possibilidade de subsistir no mundo, enquanto imagem (em termos miméticos, numa cópia perfeita), para além da morte.”