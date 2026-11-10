Os (neo)liberais e o dinheiro das pensões dos outros

O relatório Pensions Outlook 2026 da OCDE confirma que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) cresceu 6,1 mil milhões de euros em 2025 e atingiu o valor de 42 mil milhões de euros.

No conjunto dos 41 países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal ocupou em 2025 o 3.º lugar dos países com maiores fundos públicos de reserva para pagamento de pensões.

No final de julho deste ano, aquele montante deverá ter atingido 48,73 mil milhões de euros, o que significa que o sistema público de pensões tem dinheiro suficiente para pagar mais de dois anos de pensões em Portugal.

A partir destes dados é possível assinalar três coisas importantes.

A primeira, é que o discurso sobre a insustentabilidade da Segurança Social é propaganda falsa. A segunda, é que há muita gente a querer deitar a mão às reservas financeiras geradas pelo sistema de pensões português. A terceira, é que isso está tudo ligado com as políticas liberais de assalto à Segurança Social e às nossas pensões.

A almofada financeira das pensões não é o único aspecto que interessa no sistema de Segurança Social. Mas ela tem particular importância no momento actual.

Quando se olha para a situação do FEFSS percebe-se que não há razão nenhuma para alarme quanto à sustentabilidade da Segurança Social. Há é quase 50 mil milhões de razões para que os especuladores queiram deitar a mão ao nosso sistema de pensões.

E os representantes políticos desses especuladores estão a tratar desse serviço com as políticas (neo)liberais de privatização e assalto à Segurança Social que têm em curso, em Portugal e na União Europeia (UE).

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, jura defender as pensões dos portugueses para conquistar o voto do PS na discussão do Orçamento do Estado. Enquanto isso acontece, e longe dos holofotes, a comissária portuguesa indicada pelo Governo PSD/CDS, Maria Luís Albuquerque, prossegue na sua missão de criar condições para o assalto à Segurança Social através da designada União das Poupanças e dos Investimentos (UPI).

Quando estiverem aprovados os regulamentos da União Europeia, com a participação do governo português que lhes terá dado acordo, o primeiro-ministro português nem precisará de mexer uma palha porque o assalto já estará consumado.

A Iniciativa Liberal aplaude o negócio à vista de todos. O que não espanta. Afinal, esses nem escondem ao que vêm quando se trata de defender os grandes interesses financeiros sacrificando os direitos de quem trabalha.

Já Chega e PS fazem o que também lhes é costume em circunstâncias como estas. Repetindo discursos, mais ou menos inflamados, sobre a defesa da Segurança Social, fecham os olhos a tudo aquilo que se desenrola em sentido contrário, não mexendo uma palha para enfrentar os grandes interesses financeiros em defesa dos pensionistas e dos seus direitos.

Quem quiser defender o seu direito à reforma é agora que tem de se fazer ouvir.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico