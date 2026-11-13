Os jovens repórteres, masculinos e femininos, não noticiam a tempestade. A maior parte das vezes não têm nada de significativo para dizer, limitando-se a responder à suposta urgência do direto enunciada, com um misto de ansiedade e paranoia, pelo pivot no estúdio. Será por isso que se mantêm à chuva, tremendo de frio, ou ao vento, tentando manter algum equilíbrio no centro do ecrã? Aceitam submeter-se a tão cândida tortura porque, desse modo, julgam transmitir alguma sensação de verdade.
Confunde-me que haja toda uma geração de jovens profissionais que se apresenta em semelhantes poses. Dir-se-ia que não pensam, ou foram ensinados a não pensar, que fazer televisão pode ser um pouco mais (e, sobretudo, um pouco menos) do que vender catástrofes como prato do dia.
Entenda-se: nada a ver com a sensatez profissional e política das medidas de prevenção adotadas. Não é isso que está em causa. É antes o facto de sermos obrigados a viver sob a ditadura de apocalipses iminentes, como se isso fosse uma maneira saudável de entender e consolidar as redes sociais (não as que foram geradas pelo poder digital, antes as que já existiam no tempo das cavernas).
São muito jovens, de facto, a maior parte desses protagonistas mediáticos, formados e deformados para todos os dias nos garantirem que vamos ser arrastados por alguma maldição. Ao mesmo tempo, confesso, hesito em descrevê-los como tal. Porquê? Porque a palavra “jovem” atrai a palavra “juventude” e as televisões transformaram a palavra “juventude” num substantivo abstrato, homogéneo, sagrado e, no limite, intocável, portador de uma razão que não admite discussão.
Nestes dias tristes, qualquer questionamento do uso da palavra “juventude” tende a ser esmagado pela violência simbólica que a palavra conquistou. Tal questionamento sujeita mesmo o seu autor a ser rotulado, em poucos segundos, como cúmplice de alguma matança que está a ocorrer algures num dos cenários trágicos do nosso planeta “unificado” pela ligeireza do Facebook. A complexidade dos factos e das ideias, envolvendo a natural dificuldade de pensar sem transformar o pensamento em tribunal popular, tornou-se um valor decadente.
Assim, a gravidade de um acontecimento transforma-se numa novela que vale, antes de tudo o mais, pelos dias de peripécias audiovisuais que possa garantir. Pode ser, por exemplo, o facto de o consumo sistemático de “raspadinhas” ser um sintoma preocupante de decomposição financeira de toda a sociedade – não estou a inventar: durante 24 horas, as “raspadinhas” garantiram as convulsões de um folhetim em que se pressentia a ameaça de perdermos a independência conquistada por D. Afonso Henriques. Como pode ser também qualquer depressão atmosférica que garanta uma minissérie sustentada pelo habitual elenco de “analistas” que, sem qualquer pudor jornalístico, são sistematicamente obrigados a comportar-se como profetas do que vai acontecer no dia seguinte ou, de preferência, daqui a meia hora.
Claro que as “raspadinhas” podem ser compreendidas como um reflexo perverso dos índices de pobreza de todo um país. Claro que o Charles não podia deixar de nos fazer pensar, muito seriamente, nos efeitos do desregulamento climático em que passámos a viver. Em todo o caso, vale a pena atentar na significação paradoxal destas palavras de Jorge Ponte, chefe da Divisão de Previsão Meteorológica e Vigilância do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): “O nosso trabalho, aqui, é muito simples: é analisar caso a caso, depressão a depressão, perceber quais os cenários possíveis e, se houver cenários gravosos com confiança suficiente para emitir determinados avisos, assim o faremos. Se depois não acontecer, melhor.”
Na prática, a seriedade profissional e a competência técnica já não bastam – tais qualidades são forçadas a justificar-se “por causa” do não-cumprimento das catástrofes que os jovens nos prometeram. O mais dramático é que os valores dominantes no espaço televisivo promovem este folclore do caos como uma bela ideia democrática.