Os jovens repórteres, masculinos e femininos, não noticiam a tempestade. A maior parte das vezes não têm nada de significativo para dizer, limitando-se a responder à suposta urgência do direto enunciada, com um misto de ansiedade e paranoia, pelo pivot no estúdio. Será por isso que se mantêm à chuva, tremendo de frio, ou ao vento, tentando manter algum equilíbrio no centro do ecrã? Aceitam submeter-se a tão cândida tortura porque, desse modo, julgam transmitir alguma sensação de verdade.

Confunde-me que haja toda uma geração de jovens profissionais que se apresenta em semelhantes poses. Dir-se-ia que não pensam, ou foram ensinados a não pensar, que fazer televisão pode ser um pouco mais (e, sobretudo, um pouco menos) do que vender catástrofes como prato do dia.

Entenda-se: nada a ver com a sensatez profissional e política das medidas de prevenção adotadas. Não é isso que está em causa. É antes o facto de sermos obrigados a viver sob a ditadura de apocalipses iminentes, como se isso fosse uma maneira saudável de entender e consolidar as redes sociais (não as que foram geradas pelo poder digital, antes as que já existiam no tempo das cavernas).