Como todos os outros documentos aprovados ao longo da nossa não tão jovem democracia, o OE para 2027 significa compromisso, cedências e responsabilidade. A Assembleia da República prepara-se para a votação final global do documento mais importante para as Finanças do país, depois de um sinuoso caminho de discussão, negociação e aprovações na especialidade. Entre um volume histórico de propostas de alteração, sucessivos reajustes de calendário e maiorias conjunturais formadas à margem da solução governativa, o debate orçamental voltou a expor as tensões de um sistema político que está obrigado a gerir compromissos se não quer perder de vista o interesse nacional - e não digo com isto que não o perca, de quando em vez.

Assim, há três pontos que merecem a nossa atenção em dia de votação do Orçamento do Estado para 2027 que - a menos que haja alguma cambalhota inesperada na decisão de algum partido - deverá ser aprovado durante esta terça-feira.

O primeiro é a coerência e a sustentabilidade das contas públicas. Ao longo de toda a discussão deste documento, já aqui escrevemos várias vezes que um Orçamento do Estado não é um somatório avulso de intenções ou de medidas aprovadas na lógica do momento, mas sim um instrumento de governação que condiciona o equilíbrio orçamental, o endividamento e a capacidade de resposta do Estado perante imprevistos. Quando as alterações introduzidas no debate parlamentar se acumulam sem uma avaliação clara do seu impacto global, é certo que os objetivos a longo prazo (ou seja, as medidas estruturais) ficam comprometidos. O que se explica, em larga medida, pela necessidade de vitórias de curto prazo de que nenhum partido abdica - mas que prejudicam sempre os mesmos: os eleitores.

O segundo é a maturidade institucional que se espera na relação entre Governo e parlamento. A democracia parlamentar pressupõe fiscalização exigente, negociação e até derrotas pontuais do Executivo na especialidade: este ano talvez tenhamos assistido a um contexto praticamente inédito no que toca a agendas comprimidas, disputas processuais e alianças circunstanciais. Esta é a altura, porém, em que os governantes e os deputados eleitos têm, mais do que nunca, de recordar que a solidez das instituições depende tanto das regras formais como da forma como elas são cumpridas por quem ocupa as cadeiras mais importantes e com mais responsabilidades do país.

O terceiro ponto está intimamente ligado aos dois anteriores, e também já tem sido tema de outros editoriais deste jornal que agora lê, caro leitor: a confiança dos cidadãos, empresas e parceiros externos que, durante estes dias, têm os olhos postos na Assembleia da República. Porquê? Porque as famílias, os investidores e os pares da nação esperam, além de um orçamento credível, um documento que seja muito claro nas suas prioridades e nas regras impostas. Nada abala mais a confiança do que leis que mudam ao sabor de sobressaltos, fazendo da incerteza o único caminho que se sabe existir. Por isso mesmo, a execução orçamental de 2027 será o verdadeiro teste à responsabilidade proclamada durante este debate: caberá ao Governo executar com rigor aquilo que é exequível e às forças políticas assumir as consequências das escolhas que ajudaram a inscrever no texto final. E não foram poucas.

A (esperada) aprovação do Orçamento do Estado pode encerrar uma etapa parlamentar, mas é agora que começa o verdadeiro teste de fogo, que vai ter de ser passado por todos os atores com assento na Assembleia da República: numa altura em que o país precisa de estabilidade para modernizar o Estado, reforçar a competitividade e responder às pressões sociais, o sentido de Estado vai ser medido pela seriedade com que se cuida do futuro coletivo.

É a partir de agora que se ganham e perdem assentos parlamentares: e desconfio de que nos próximos tempos, não haverá ato mais temerário do que a sensatez, a serenidade e o bom-senso institucionais, para levar Portugal a bom porto.