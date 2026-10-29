As contas batem certo. As vidas nem por isso.

Défices, metas, contas certas, avaliações externas. Portugal foi, ao longo dos últimos anos, “o bom aluno da Europa”. Mas de que tem isso servido os portugueses? Para que serve, afinal, a estabilidade de que os ministros das Finanças tanto se orgulham?

A pergunta saiu à rua, e é preciso que os governantes a levem muito a sério para que também eles possam ser levados a sério, se pretendem manter os seus cargos e a confiança de todos aqueles cujas vidas têm responsabilidade de governar. E as pessoas não só precisam como merecem respostas sérias e honestas.

Porque os indicadores económicos contam uma parte importante da história e importam! Obviamente que o crescimento importa; obviamente que a credibilidade financeira importa; obviamente que a capacidade de financiar políticas públicas importa. É certo que o Governo chega a esta discussão com um argumento robusto: sem estabilidade não há investimento, sem investimento não há crescimento e sem crescimento não há redistribuição possível. É um argumento racional. O problema é que a política não é, não pode ser um exercício apenas racional.

E os cidadãos não avaliam um Governo, nem um país, pelas métricas macroeconómicas: avaliam-no pelas expectativas que ele consegue cumprir. E é precisamente nesse momento, em que isso se torna claro para os eleitores, que as democracias ganham ou perdem terreno.

Aquilo que se viu nas ruas nos últimos dias mostra, exatamente, essa dissociação entre aquilo que o Governo considera essencial e o que as pessoas sabem ser fundamental para as suas vidas: que não encontra casa, não encontra conforto num défice controlado. Quem não vê o salário chegar ao fim do mês não sente alívio ao olhar para a curva de projeção do crescimento económico. Quem perdeu a esperança da mobilidade social não encontra ânimo nas estatísticas do investimento.