A Figura do Dia. Margarida Balseiro Lopes

A ministra da Cultura surpreendeu algumas figuras desprovidas de memória com uma declaração de princípio: “Eu sou feminista. Continuam é a faltar feministas mais ativas”. Alguém perguntara acerca das “mulheres conservadoras” a uma outra convidada da Universidade de Verão do PSD, mas foi Margarida quem respondeu de forma a que não restassem dúvidas.

Ao contrário do que se possa pensar, a ministra foi ao encontro da matriz ideológica do seu partido. Após a Revolução de 1974, apesar da sua base conservadora, o PPD liderou no Parlamento algumas das mais notáveis mudanças no estatuto das mulheres na sociedade portuguesa.