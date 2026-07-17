Opinião DN

O verdadeiro Estado da Nação

Eduardo Teixeira
Eduardo Teixeira

Economista e deputado à Assembleia da República pelo Chega

Publicado a

O Debate sobre o Estado da Nação é, por excelência, um dos momentos mais relevantes da vida parlamentar. É a ocasião em que o Governo presta contas ao país, explica as suas opções e responde às dúvidas de cada representante dos portugueses. Mais do que um exercício político, trata-se de um verdadeiro teste à credibilidade da governação e à capacidade de enfrentar os problemas reais que continuam por resolver.

Este ano, porém, o debate decorre num contexto particularmente exigente. Depois de sucessivos anúncios, promessas e revisões de expectativas, Portugal continua confrontado com desafios estruturais que se agravam. A execução orçamental deteriorou-se significativamente, o Serviço Nacional de Saúde permanece sob enorme pressão, o acesso à habitação continua longe de uma solução, o custo de vida pesa sobre famílias e empresas e a economia enfrenta um cenário internacional marcado pela incerteza.

Os números falam por si. Até maio, o Estado registava um défice de cerca de 1762 milhões de euros, invertendo o excedente registado no período homólogo. A despesa pública cresce a um ritmo superior ao da receita e o próprio Conselho das Finanças Públicas e a Unidade Técnica de Apoio Orçamental têm vindo a alertar para riscos de derrapagem das contas públicas. Perante esta realidade, torna-se inevitável questionar: qual é, afinal, a verdadeira situação financeira do país? Mantém o Governo as previsões apresentadas ou prepara os portugueses para uma realidade diferente?

Também no plano económico persistem dúvidas que exigem respostas. O Executivo anunciou a criação de um Fundo Soberano destinado a investir em empresas consideradas estratégicas. A ideia poderá parecer apelativa, mas continua por esclarecer quais serão os critérios de seleção, de onde virão os recursos financeiros, quem fiscalizará as decisões de investimento e que mecanismos impedirão a politização da gestão. Portugal conhece demasiado bem exemplos de intervenções públicas malsucedidas para aceitar projetos desta dimensão sem total transparência.

Outro tema incontornável prende-se com a anunciada tributação dos lucros extraordinários das empresas energéticas. Depois de meses de declarações contraditórias, o Governo continua sem explicar se avançará ou não com a medida, qual será a receita esperada e de que forma esse eventual encaixe beneficiará as famílias e as empresas, que continuam a suportar elevados custos energéticos.

Na saúde, a realidade permanece preocupante. As sucessivas injeções extraordinárias de capital para regularizar dívidas revelam um problema estrutural que continua sem solução. Em vez de corrigir as causas da suborçamentação crónica, o Governo limita-se a responder às dificuldades através de transferências extraordinárias que adiam o problema, mas não o resolvem.

Também a eficiência da Administração Fiscal merece reflexão. As inspeções identificam centenas de milhões de euros em impostos potencialmente em falta, mas permanece por esclarecer quanto desse valor é efetivamente recuperado para os cofres do Estado. A transparência na cobrança é tão importante quanto a exigência fiscal imposta aos contribuintes.

Neste contexto, a posição assumida pelo Chega ganha particular relevância durante este debate. Nós temos defendido que não é tempo de alimentar crises políticas artificiais, mas sim de exigir soluções concretas para os problemas dos portugueses. O país não precisa de discursos de circunstância, nem de criar climas de instabilidade, precisa de um Governo capaz de governar, reformar e responder às dificuldades que diariamente afetam famílias, trabalhadores e empresas.

O Estado da Nação não se mede pelos comunicados do Governo nem pelas intenções anunciadas. Mede-se pela qualidade dos serviços públicos, pelo equilíbrio das contas, pelo crescimento económico, pela confiança das empresas e, sobretudo, pela vida concreta dos portugueses.

É sobre essa realidade que o Governo deve ser avaliado. Porque governar é muito mais do que anunciar. É, acima de tudo, apresentar resultados.

Opinião
SNS
Execução orçamental
Governo AD
Habitação
Custo de vida
Estado da Nação
Eduardo Teixeira
tribuna social
Diário de Notícias
www.dn.pt