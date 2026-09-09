O terramoto que o TikTok e o Instagram aceleraram

Há uma frase que ouvimos da boca de um jovem a gritar num vídeo de comício, que resume melhor do que qualquer sondagem o que está a mudar na Alemanha: "Não queremos ser carne para canhão."

O grito não nasceu de um debate parlamentar. Nasceu de um algoritmo que aprendeu há muito que a raiva e o medo prendem mais tempo de ecrã do que qualquer argumento sereno sobre a política de Defesa.

A AfD venceu na Saxónia-Anhalt com 43,8% dos votos e 39 deputados, ficando apenas a três lugares da maioria absoluta. Os eleitores descontentes não são só jovens, são sobretudo pessoas entre os 35 e os 50 anos. Mas entre os mais novos há um desequilíbrio claro a favor dos rapazes, em parte explicado pela própria demografia do estado, onde há muito mais homens do que mulheres entre os 20 e os 30 anos.

Nas eleições simuladas para menores de 18 anos, antes das eleições de 2024 na Turíngia e na Saxónia, a AfD já tinha esmagado a concorrência com mais de 34% dos votos em ambos os estados. Os Verdes perderam quase 18 pontos no mesmo período.

Isto não é coincidência de gerações, é uma estratégia deliberada. A AfD percebeu o potencial do TikTok muito antes dos rivais, ao ponto de ter um coração azul com emoji próprio, usado por apoiantes em comentários por toda a plataforma.

Ulrich Siegmund, o candidato que liderou esta vitória, tem 700 mil seguidores no TikTok e meio milhão no Instagram. Depois dos comícios, anda de scooter elétrica, um modelo antigo da Alemanha de Leste, uma imagem populista pensada para se ligar emocionalmente ao eleitorado local. Alice Weidel, vice-presidente do partido, cresceu na mesma rede, sobretudo entre homens jovens, apesar de a sua vida pessoal contradizer o ideário que defende.

Mas seria simplista atribuir tudo isto ao ecrã. A causa mais funda é económica e vem antes do algoritmo. A indústria alemã perde entre dez a 15 mil postos de trabalho por mês, sobretudo com o chamado segundo choque chinês, que atinge agora setores avançados como o automóvel.

Dois temas dominam a comunicação dirigida aos jovens. O primeiro é a imigração, apresentada como perda de controlo nacional, com a palavra remigração a normalizar-se como eufemismo para deportação em massa.

O segundo é a guerra, pois a Alemanha recebeu 5862 pedidos de Estatuto de Objetor de Consciência só no 1.º semestre de 2026, mais do que em todo o ano anterior, com jovens a temerem ser mobilizados para cenários como o Estreito de Ormuz ou uma futura missão na Ucrânia. Um analista sueco avisou que impor serviço militar a uma população cética pode empurrar ainda mais jovens para os extremos, de direita e de esquerda.

É aqui que as duas linhas se cruzam. Um jovem exposto todos os dias a vídeos sobre imigração descontrolada e sobre o risco de ir para a guerra encontra na AfD o único partido que lhe fala diretamente destas duas ansiedades, na linguagem e nas plataformas que ele já consome todos os dias.

Mas ironicamente ninguém disse ao eleitorado que o mesmo programa que promete expulsar trabalhadores estrangeiros ignora que um quinto do pessoal hospitalar alemão é imigrante.

Vale a pena lembrar que este terreno já estava fértil antes de qualquer algoritmo. Wolfgang Münchau descreveu no livro Kaput o fim do milagre económico alemão, um declínio que foi surgindo há décadas e não apenas pela guerra na Ucrânia ou pelo gás russo.

Os partidos tradicionais comunicam como se estivessem em 2015. A AfD comunica como se estivesse dentro do telemóvel do eleitor, porque de facto já lá está.

Há ainda um efeito que a imprensa preferia não reconhecer sobre si própria. A revista Der Spiegel pôs na capa o líder da AfD com a pergunta se seria o homem mais perigoso da Alemanha e ele usou essa capa como material de campanha, pois o alarme excessivo tornou-se o seu próprio combustível.

As plataformas desafiam os regulamentos e já fizeram as contas. A Meta acumulou milhares de milhões de euros em multas do RGPD em cinco anos. Parece muito, até se comparar com um único trimestre de 2026, em que a empresa teve 15.848 milhões de dólares de lucro líquido, mesmo depois de reconhecer 2400 milhões em encargos judiciais. Para uma empresa deste tamanho, a multa deixou de ser dissuasão para se tornar uma linha de custo e matar a galinha dos ovos de ouro custaria muito mais do que qualquer coima.

A CDU caiu de 37% em 2021 para cerca de 17% agora, deixando o chanceler Friedrich Merz numa posição muito mais frágil. Há quem defenda que o próprio isolamento total, com uma cerca sanitária contra a AfD, deixou de funcionar, como argumentou esta semana na Economist o historiador Andreas Rödder, referindo que é uma posição em disputa e não uma conclusão.

Há também quem veja nesta ferida uma oportunidade. Análises recentes comparam o momento a uma Zeitenwende doméstica, uma viragem tão profunda como a que a guerra na Ucrânia provocou na política externa e de defesa alemã. A ideia é que democratas-cristãos, liberais e eleitores desiludidos com a AfD se reagrupem num centro-direita renovado, disposto a fazer as reformas que os alemães dizem querer. A alternativa é continuar a fingir que o sistema de sempre ainda trava aquilo que já não consegue travar.

Bismarck dizia preferir moldar uma revolução a sofrê-la. É uma forma elegante de dizer o óbvio, pois fingir que nada mudou já não é opção, nem para quem governa em Berlim, nem para quem regula em Bruxelas, que se ajoelha perante as plataformas digitais que tratam as próprias multas como uma mera despesa corrente.

A Saxónia-Anhalt não é só uma eleição regional perdida. É a prova de que um eleitorado descontente, com os jovens homens na linha da frente, mas não sozinhos nela, está a ser formatado por um ecossistema desenhado para recompensar o medo, sobre um terreno económico já minado antes de qualquer telemóvel existir. E é também o aviso mais claro de que só uma resposta política à altura deste choque pode evitar que a formatação se torne um destino fatal.

Será que os partidos tradicionais, formatados na era analógica, estarão à altura destes novos desafios digitais?