O tempo e a razão

Em 2023, em plena discussão do Pacote “Mais Habitação”, o Bloco de Esquerda defendia a imposição de um teto máximo às rendas, em cidades como Lisboa e Porto, e um controlo do alojamento local. A deputada Mariana Mortágua ia mais longe: se nem isso levasse os proprietários a arrendar as casas pelas rendas decididas pelo Governo, então deveriam ser “obrigados”.

Um ano depois, a deputada do PS Alexandra Leitão atacava as políticas do Governo AD, mostrando-se contra a reversão “de todas as medidas de proteção dos inquilinos e de controlo das rendas, além, claro, das medidas relativas ao alojamento local”. A posição do PS era que a regulação e equilíbrio no Alojamento Local eram condições essenciais para que se praticassem rendas compatíveis com os rendimentos dos portugueses.

No que toca a Lisboa, com Fernando Medina (PS) e depois com Carlos Moedas (PSD), foi de facto aplicado um travão ao Alojamento Local, introduzindo várias zonas de exclusão e, mais tarde, quando passou a ser obrigatório um seguro de responsabilidade civil aos alojamentos, um fundamento utilizado por Carlos Moedas para avançar com o cancelamento em massa de milhares de licenças de AL na cidade.

Em três anos, de 2023 a 2025, o número de Alojamentos Locais em Lisboa passou de cerca de 20 mil para pouco mais de 11 mil, uma quebra de 41%, como escreve nesta edição o jornalista Frederico Bártolo. É uma redução suficiente para mudar a trajetórias das rendas em Lisboa, certo? Errado.

O valor cobrado tem subido de forma regular e só há poucos meses se estabilizou, ainda que em valores historicamente altos. Dizimar o AL influenciou tanto as rendas como proibir a columbofilia nos parques públicos lisboetas.

Porquê? Primeiro, porque a maioria dos alojamentos registados não regressou ao mercado de arrendamento permanente. Muitos proprietários optaram - por rigidez legislativa, fiscal ou comodidade - por manter os imóveis vazios, vender ou transitar para arrendamento de curta duração não turístico.

Depois porque Lisboa enfrenta uma pressão demográfica e económica que ultrapassa qualquer medida isolada. A cidade atrai estudantes, trabalhadores estrangeiros, nómadas digitais e empresas que pagam rendas muito acima da média nacional. Sem políticas de aumento em massa da construção e reabilitação, a contenção do AL é irrelevante perante uma procura estruturalmente superior.

E, por último, porque o AL não é o fator determinante da pressão imobiliária, apesar de ter contribuído para ela. A escassez de construção nova, a lentidão dos licenciamentos, a rigidez legislativa (nas rendas nos impostos) e a concentração de investimento em zonas centrais têm um peso muito maior na formação dos preços.

Hoje é fácil de dizer isto, especialmente à luz das conclusão da peça que faz a manchete de hoje do DN. Mais difícil era dizê-lo em 2023. Na altura, foi o PSD - através de Hugo Soares, Paulo Dias Oliveira ou até Joaquim Miranda Sarmento - e o Iniciativa Liberal que responderam à ideia de que limitar o Alojamento Local seria a bala mágica para baixar as rendas. Criticaram o que consideravam um “ataque à propriedade privada e ao investimento” e apontaram “as restrições cegas” e novos impostos sobre o AL que não teriam efeito de descida sobre o valor das rendas. O tempo deu-lhes razão, mas nem por isso a situação melhorou.