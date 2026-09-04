O século do cinema

Eis uma memória que nos remete para a complexidade política da obra de Bertolucci, indissociável de uma rara força pulsional. E não apenas porque ele foi um observador clínico de vários contextos da história de Itália – 1900 tem mesmo uma estrutura temporal em ziguezague, começando a 25 de abril de 1945, Dia da Libertação do fascismo.

Através da sua filmografia, encontramos também vários retratos das gerações mais jovens, retratos contaminados por um misto de cumplicidade e desencanto em que, por vezes, emerge um ceticismo suscitado pela evolução das forças comunistas (veja-se ou reveja-se o luminoso Antes da Revolução, lançado em 1964); noutros casos, a juventude afirma-se como uma ideia “coletiva” tocada pelas grandes ilusões utópicas (Os Sonhadores, de 2003, é uma das mais belas evocações de Maio de 68 que o cinema, italiano ou não, já produziu).

Em termos políticos, justamente, 1900 será um filme difícil de compreender através dos maniqueísmos políticos e morais (e do moralismo político) que passaram a alimentar o espaço televisivo que nos rodeia (ou que esse espaço alimenta). Não que Bertolucci sustente qualquer visão quimérica das diferenças humanas e políticas – estamos mesmo perante um filme que expõe, com perturbante detalhe, a violência inerente ao fascismo.

Acontece que, para ele, o fator humano nunca se esgota nos programas políticos ou nos clichés panfletários. 1900 tem mesmo como personagens nucleares dois amigos – um grande proprietário de terras (Robert De Niro) e um camponês (Gérard Depardieu) – aproximados e divididos pelas atribulações da história coletiva.