O ruído e as placas tectónicas

Há uma tentação irresistível no comentário político: seguir a exclamação do dia, o tuíte das 03h00 da manhã, o desmentido ao almoço. É o ciclo noticioso que a própria estratégia americana explora. Enquanto o mundo debate se Trump é errático ou imprevisível, dois documentos moldam o comportamento dos Estados Unidos: a National Security Strategy (NSS), de dezembro de 2025, e a National Defense Strategy (NDS), de janeiro de 2026. Ler esses textos é condição mínima para analisar a política americana; sem eles, comenta-se o ruído.A leitura central destes instrumentos não é militar, é geo-económica. A NSS coloca a segurança económica, o renascimento industrial e a liderança tecnológica no núcleo da estratégia. A China surge menos como rival ideológico e mais como concorrente económico e tecnológico estrutural, cuja dependência em semicondutores, terras raras, baterias, farmacêuticos e tecnologia digital deve ser eliminada. As tarifas e os controlos de exportação deixam de ser medidas episódicas para passarem a instrumentos permanentes de segurança nacional. A NDS operacionaliza essa visão em requisitos para a base industrial de Defesa e para a dissuasão no Indo-Pacífico.Visto assim, muitas ações recentes tornam-se legíveis. O ataque ao Irão não se explica apenas por avaliações situacionais sobre capacidade nuclear; enquadra-se na neutralização de nós de estrangulamento que ameaçam rotas energéticas, cadeias de rearmamento e mecanismos financeiros usados para contornar sanções. A destruição de capacidades navais e industriais iranianas reduz a projeção regional e limita um parceiro capaz de interditar rotas de hidrocarbonetos. A operação paralela do Tesouro visou redes de contrabando de petróleo e ouro que financiavam atores regionais com ligações transregionais, confirmando o entrelaçamento entre meios económicos e militares.A atuação na Venezuela segue a mesma matriz: não foi mera iconoclastia ideológica, foi a eliminação de uma plataforma logística e financeira que articulava redes com o Irão, servia de corredor ao financiamento do Hezbollah e permitia formas sistemáticas de contornar sanções. O objetivo não é a ocupação, é a neutralização e a integração económica em termos controlados pelos Estados Unidos.O padrão estende-se além dos casos cinéticos. No Canal do Panamá, na Gronelândia, na pressão sobre aliados para aumentarem as despesas de Defesa e na gestão calculada do apoio à Ucrânia, o instrumento militar funciona como elemento negocial ao serviço dos mesmos objetivos geo-económicos. Para esta Administração, a força não é o último recurso. É mais um instrumento, tão legítimo quanto uma tarifa.A Europa emerge do diagnóstico norte-americano numa posição ambígua: necessária como aliada, mas insuficientemente dotada para negociar em paridade. Washington espera europeus comprometidos em Defesa e punitivos nas sanções, sem compensações proporcionais no reequilíbrio geo-económico. Isso cria uma Europa exaurida e estrategicamente dependente, com capitais a reagirem de modos distintos.O caos comunicacional é, ele próprio, um instrumento. Cria perceções, entope o canal de análise e desvia a atenção dos documentos para as declarações. A Administração executa com coerência o que está escrito. Quem quiser perceber o que vai acontecer não deve seguir o ruído. Deve ler os documentos.