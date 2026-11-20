Em fevereiro de 1945, Roosevelt, Churchill e Estaline reuniram-se em Ialta para discutir como vencer a guerra e construir a paz no pós-Segunda Guerra Mundial. Oitenta e um anos depois, a encenação de Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, em Shenzhen, esta semana, pode até ambicionar a mesma grandeza histórica. Mas dois dirigentes autoritários e um presidente americano politicamente fragilizado, que hostiliza os aliados, testa os limites das instituições democráticas e trata o mundo como um negócio entre poderosos, parecem ser sobretudo um sinal de um mundo ao contrário.

Um invadiu um país europeu. Outro é o seu principal parceiro estratégico. O terceiro lidera o país que ajudou a construir a ordem internacional do pós-guerra e que agora a põe em causa. A guerra na Ucrânia poderá inevitavelmente surgir na conversa, mesmo não constando de uma agenda específica oficialmente anunciada. Sem a Europa, cuja segurança está diretamente em causa.



Importa distinguir esta reunião das negociações de paz sobre a Ucrânia, nas quais Kiev participa. Nem sabemos se os três chegarão a algum entendimento. Têm interesses divergentes, ainda acreditamos na força da democracia americana e seria precipitado anunciar uma nova divisão do mundo. Mas a possibilidade de discutirem o futuro da segurança europeia sem os europeus deve alarmar-nos. A paz não pode ser um negócio fechado entre quem agride e quem acha que, por ter poder, pode negociar as consequências para todos os demais.



Há nesta história uma ironia difícil de aceitar. Desde 2022, a União Europeia e os Estados-membros mobilizaram cerca de 238 mil milhões de euros em apoio à Ucrânia e aos ucranianos, incluindo apoio militar, financeiro, humanitário e aos refugiados. Ainda esta semana, a Comissão Europeia propôs um novo empréstimo adicional de até 45 mil milhões de euros para 2027, que terá ainda de ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Somos o maior financiador de Kiev. Acolhemos refugiados, fornecemos armamento e suportamos as consequências da guerra. Mas continuamos sem um lugar garantido nas negociações que podem determinar a segurança do nosso próprio continente.



Parte da responsabilidade está fora da Europa. Washington fez o jogo de Moscovo, abrindo uma via de negociação direta com o Kremlin e privilegiando a diplomacia entre grandes potências, como se as garantias de segurança europeias pudessem ser acertadas à distância. O Kremlin resiste à presença europeia e pretende condicionar a sua participação. Trump privilegia a diplomacia com regimes autoritários. Putin procura recuperar uma esfera de influência. Uma Europa dividida é conveniente para ambos.

Mas há também culpas próprias. Durante meses, os governos europeus reclamaram um lugar à mesa sem conseguirem decidir quem o devia ocupar. Na semana passada, em Dublin, quando finalmente tiveram de escolher, a solução foi uma representação coletiva: França, Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido, acompanhados pelos representantes das instituições europeias. Precisávamos de uma voz. Arranjámos uma comitiva.

Kaja Kallas, a Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que se perfilara para assumir esse papel, acabou sem o protagonismo que pretendia. Kallas tem também a sua quota-parte de responsabilidade. A firmeza nas convicções não substitui a capacidade de negociar, construir alianças e conquistar a confiança de quem se representa. Mas o problema é mais fundo. Os Estados-membros exigem uma política externa comum, mas, na primeira oportunidade, disputam entre si o direito de falar em nome de todos.

Não nos faltam comunicados, cimeiras ou discursos sobre autonomia estratégica. Falta a vontade de transformar o peso económico da União em poder político. Enquanto se confundir influência europeia com protagonismo nacional, seremos indispensáveis para pagar a conta e descartáveis quando se decide o futuro.

Em Ialta, foram as grandes potências aliadas que ajudaram a desenhar a ordem do pós-guerra e o futuro da Europa. O risco, hoje, é muito mais humilhante: que outros discutam o futuro do nosso continente enquanto nós continuamos a discutir quem devia estar na reunião.



Há, porém, outra diferença que não devemos ignorar. Em Ialta, o Ocidente estava representado por dois gigantes, os principais líderes das democracias vencedoras da guerra. Em Shenzhen, sentam-se à mesma mesa dois notórios autocratas e um aspirante a autocrata, admirador confesso de ambos.