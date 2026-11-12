Quando a sociedade se move e diz "alto e para o baile, não estamos de acordo", alguma coisa acontece. Nem sempre acontece o suficiente, nem sempre acontece a tempo, mas acontece.

Estes movimentos, em democracia, são saudáveis e recomendam-se. Em Portugal, sempre que nos mobilizamos, as opiniões dividem-se, sinal igualmente democrático, e as discussões tornam-se mais aguerridas.

Ao contrário de muitos, sou a favor de todas as discussões, de toda a espécie de conversa, de debates acalorados e construtivos. O que me incomoda é a violência, a má educação, o insulto.

Perante as cargas policiais vividas em Lisboa e no Porto, pergunto-me: não saberá o poder político que a força não resolve nada? Não saberá que uma manifestação não é uma afronta ao poder, mas uma expressão legítima da democracia? Não saberá, sequer, que hoje tudo é filmado e replicado à velocidade da luz?

Temos assistido a intervenções de uma enorme pobreza democrática, com vários membros do Governo a fazer declarações sobre as Acampadas que ficam mal, algumas assentes em inverdades. Seria mais fácil se a malta se acomodasse e estivesse calada? Mais fácil para quem? Beneficiando quem?

É inquietante que um país que se queixa da partida dos seus jovens, quando eles decidem ficar e reclamar um lugar, parece não saber o que fazer com a sua indignação. Manifestar-se é também uma forma de pertença. É dizer que ainda vale a pena, que ainda há alguma coisa a salvar, que ainda queremos fazer parte disto. Mais preocupante do que uma geração que protesta seria uma geração que deixasse de acreditar que vale a pena fazê-lo.

Uma sociedade evolui a partir do diálogo e não da acusação. Vivemos num país de jovens desalentados a lutar pela possibilidade de um futuro. Não estão a pedir privilégios, estão a reclamar condições para viver, trabalhar, ter uma casa, construir uma vida. Coisas banais que se tornaram extraordinariamente difíceis.

O poder político deveria aproximar-se das gerações mais novas. Deveria escudar-se menos em declarações inconsequentes e mostrar maior vontade de aprender. Governar não pode ser apenas administrar o presente, sobretudo quando esse presente parece excluir uma parte significativa daqueles que terão de viver com as suas consequências.

A democracia portuguesa precisa de participação cívica e de dar voz ao desalento de quem sente que o país não lhe confere um lugar de existência. Não, não podemos dizer simplesmente: é o que é. Porque, felizmente, só é até deixar de ser.

Não valerá grandemente fazer a contabilidade dos governos e das actuações anteriores, como se a distribuição retrospectiva das culpas pudesse substituir a responsabilidade de encontrar soluções. O que importa é o futuro.

E os mais novos estão na rua a dizer que querem construí-lo aqui, em Portugal.

Vamos deixá-los?