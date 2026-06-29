O Quartel da Graça e o silêncio que custa milhões

Era uma vez mais uma história na Lisboa de Carlos Moedas, que não tem lugar nas suas redes sociais, que dispensa adjetivos, porque afinal, os factos bastam. A epopeia do Quartel da Graça. Um monumento nacional, no coração da freguesia de São Vicente, foi entregue em 2019 a um grupo privado com a promessa de um hotel de cinco estrelas, um investimento de cerca de 30 milhões de euros e uma renda anual próxima de 1,79 milhões a entrar nos cofres do Estado. Estamos em 2026 e o que temos é um edifício que se degradou ao abandono durante mais de meia década, obras que só arrancaram em março deste ano, muito para lá do prazo contratual, que apontava para o final de 2023, e um Estado que, ao que tudo indica, não está a receber aquilo a que tem direito.A novidade, grave, conhecemos há poucos dias. O concessionário pediu a revisão do contrato, invocando “reequilíbrio financeiro”, e deixou de pagar a renda. Mais surpreendente do que o pedido é a resposta: enquanto a Estamo analisa, as obrigações da concessionária ficam suspensas. Por outras palavras, quem falhou todos os prazos retira do próprio incumprimento o fundamento para deixar de pagar. E o Estado, em vez de exigir, parece consentir. Os montantes acumulados que já deveriam ter entrado nos cofres públicos aproximam-se dos quatro milhões e meio de euros. Não se sabe sequer quanto foi efetivamente pago. É esse o nível de opacidade a que chegámos.Não é por acaso que a Junta de Freguesia de São Vicente teve de recorrer aos tribunais para aceder a documentos que deveriam ser públicos. Não é por acaso que se multiplicam, em vários quadrantes políticos, os pedidos de esclarecimento ao Governo. Quando uma autarquia precisa de uma intimação judicial para saber o que se passa com património que é de todos, alguma coisa falhou e falhou em quem tinha o dever de fiscalizar.E aqui não há como desviar o olhar de duas responsabilidades. A do Governo, que tutela este contrato através das Finanças e que, perante um incumprimento prolongado e reconhecido, escolhe a passividade em vez da firmeza. E a da Câmara de Lisboa, de Carlos Moedas, que sobre um imóvel classificado, no centro da sua cidade, parece ter pouco a dizer e ainda menos a fazer. A salvaguarda do interesse público não se delega nem se adia à espera de que o problema se resolva sozinho. Em Lisboa, infelizmente, conhecemos bem essa tentação de empurrar com a barriga.Não escrevo isto para alimentar uma guerra de trincheiras. Escrevo-o precisamente pelo contrário. O futuro do Quartel da Graça é demasiado importante para ficar refém de cálculos partidários. Aquilo que se exige agora é convergência: que o Governo esclareça com transparência o estado do processo e os valores em dívida, que a autarquia assuma o seu papel, e que todos, independentemente da cor política, coloquem o interesse dos lisboetas acima de tudo. Um bairro pressionado pela especulação e pela perda de residentes merece respostas, não silêncios. O património é nosso. A conta, também. Está na hora de exigir contas a quem as deve.