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O problema dos alunos sem professor

Nuno Vinha
Nuno Vinha

Diretor-adjunto do Diário de Notícias

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Faltam pouco mais de dez dias para o fim do ano letivo. Não temos, hoje, dados fiáveis sobre o número de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina. Mais: não estamos, hoje, mais perto de ter uma compreensão abrangente do problema do que estávamos há um ano. E essa constatação é grave. É grave por várias razões e já iremos a cada uma delas.

Em primeiro lugar é preciso recordar como chegamos até aqui. O problema da falta de professores e, consequentemente, de alunos sem docente a uma ou várias disciplinas, não é recente nem tem origem numa qualquer medida isolada, com consequências desastrosas. Resulta de muitos anos de políticas de Educação que desembocaram num tipo de planeamento que assiste, impávido, a agrupamentos escolares com muito mais alunos do que conseguem aguentar e outros com dificuldade para formar turmas. Resulta de as escolas estarem a ser servidas por professores, muitos desmotivados, que não se reveem nas progressões de carreira. Resulta de assimetrias económicas e de infraestrutura tão sérias entre as regiões , que nem com incentivos os municípios conseguem captar professores para as suas escolas. E resulta de políticas públicas incapazes de compreender que a formação de novos professores não está a conseguir repor, quanto mais reforçar, os que se aposentam.

Repito: nada disto nasceu com este governo. Nem com o anterior (da mesmíssima cor). Nem com os que lhe antecederam, que eram suportados por outros quadrantes políticos.

O que atual ministro da Educação trouxe foi um desejo confesso de tornar públicos os dados que permitem a todos os interessados - escolas, encarregados de educação, alunos e sociedade civil - avaliar o problema e tomar decisões de vida de acordo com ele. Não foi a única coisa que trouxe.

Fernando Alexandre também foi o protagonista de uma precipitação polémica em novembro de 2024, quando disse que o número de alunos sem professor se tinha sido reduzido em 90%. Semanas depois admitiu que tinha apresentado “dados errados” e “não credíveis”.

Teve o discernimento e o mérito de encomendar uma auditoria externa sobre os dados do Ministério da Educação. Meses depois, já em 2025, a consultora KPMG identificou várias “lacunas e insuficiências” que punham “em causa a solidez dos dados reportados pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, referente ao número de alunos sem aulas a uma disciplina, bem como a possibilidade de verificação desse mesmo número” para anos letivos anteriores. Tradução: o sistema não permitia apurar com exatidão quantos alunos estavam sem professor ou sem aulas.

Fernando Alexandre e a sua equipa prometeram corrigir o problema para que, na próxima vez que apresentasse números, os dados “fossem à prova de bala”. Não chegaram a ser submetidos a esse teste de esforço, uma vez que não mais foram tornados públicos.

Deixar de se falar do número de grávidas a ter crianças em ambulâncias, não significa que não esteja a acontecer. Punir os bombeiros que reportem problemas na coordenação do combate aos fogos, não significa que agora tudo corra sobre rodas. Tal como deixar de divulgar dados sobre o número de alunos sem professor, não significa que toda a população estudantil portuguesa tenha passado o ano sentada a ter aulas nas turmas.

Faltam pouco mais de dez dias para o fim do ano letivo e não temos, hoje, dados fiáveis sobre o número de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina. E esta constatação é grave.

É grave porque tende a impedir ações concretas para mitigar o problema; é grave porque impede o escrutínio sobre os decisores que prometeram agir nesta matéria; é grave porque veda aos encarregados de educação a informação vital que precisam para tomar decisões cruciais para a educação dos seus filhos.

Politicamente, esta constatação também é grave. Em vários graus. É mau se o Ministério da Educação tem a informação e não a quer divulgar por ser politicamente sensível. É péssimo se nesta altura do campeonato não tem sequer ideia dos verdadeiros números em causa.

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