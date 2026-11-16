O presidente que não suporta perguntas

Há um padrão em Carlos Moedas que cinco anos de mandato tornaram impossível de ignorar: sempre que alguém lhe pede contas, apresenta-se como vítima. A oposição persegue-o, os jornalistas são injustos, as perguntas são insinuações. A 4 de novembro, confrontado em reunião de Câmara com os custos da limpeza do Rossio, não respondeu. Suspendeu os trabalhos e não regressou. Quem governa a capital e abandona a sala quando lhe pedem uma fatura não tem um problema com a oposição. Tem um problema com a democracia.

Os números na boca de Carlos Moedas nunca param de nos surpreender. A limpeza da estátua de D. Pedro IV custou 100 mil euros, disse na televisão. Seriam precisos mais 40 ou 50 mil, acrescentou. Dias depois, já eram 150 mil. Vários jornalistas consideraram a afirmação como imprecisa, um tribunal deu o valor como não provado por falta de documentos e o contrato continua por mostrar. É este o manto de opacidade que cobre Lisboa sempre que Moedas é questionado. Os valores são atirados para o ar, os papéis nunca aparecem e a indignação teatral tornou-se um lugar-comum.

Depois veio a tempestade Charles. Com o país em situação de alerta, serviços não-essenciais fechados e a população aconselhada a ficar em casa, houve trabalhadores municipais a apagar giz da estátua perto da meia-noite e, de manhã, operários a montar, à chuva, o Mercado de Natal. Moedas tinha garantido que os trabalhos parariam. Não pararam.

E que mercado é este? Christmas Market porque o destinatário é o turista que acha que no Natal português se bebe vinho quente e se comem gomas. Um recinto pensado para turistas, com preços que afastam qualquer família lisboeta e sem nada que lembre as nossas tradições. A montagem, diz a autarquia, é privada e os operários não são seus, como se o espaço, a licença e o calendário não fossem decisão de quem preside. A pressa de o erguer, mesmo debaixo de aviso vermelho, diz mais sobre o carácter de quem manda do que qualquer discurso.

Durante anos, boa parte da imprensa levou Moedas ao colo. Começa a deixar de ser possível. Os desmentidos acumulam-se, verificação atrás de verificação: as ciclovias, a habitação, a estátua, o contacto com as famílias da tragédia do Elevador da Glória. Quem se habituou à impunidade não sabe reagir ao escrutínio, e por isso reage mal, com vitimização, portas a bater e números que ninguém consegue confirmar.

Cinco anos depois, o balanço faz-se sem esforço. Lisboa está mais cara, mais desigual e menos nossa, e quem a dirige trata cada pergunta como uma ofensa pessoal. Carlos Moedas é o pior presidente que a Câmara conheceu desde o 25 de Abril. E a fasquia, recorde-se, inclui quem deixou a autarquia afundada em dívida: 965 milhões de euros da gestão PSD que António Costa herdou em 2007.

A verdade não receia ser testada ou questionada. Pelo contrário, quanto mais perguntas se fazem sobre a verdade, mais clara e sólida ela se torna.