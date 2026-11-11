O planeta exige respostas. Basta olhar à janela

O impacto das alterações climáticas no planeta há muito que deixou de se restringir aos documentos académicos ou aos mapas meteorológicos de previsões avançadas, elaborados por supercomputadores com base em complexos modelos matemáticos e físicos, para se converter em episódios reais, cada vez mais extremos, que afetam o dia a dia de milhões de pessoas por todo o mundo.

Aos portugueses basta hoje espreitarem à janela ou ligarem a televisão (se a rede elétrica e as comunicações se aguentarem) para verem os efeitos que a tempestade Charles terá no país, quando ainda não passou sequer um ano desde que a Kristin atingiu violentamente a zona centro, causando prejuízos na ordem dos 5,3 mil milhões de euros, sendo que a resposta a essa crise ainda não está concluída, seja por atraso na atribuição de alguns apoios à reconstrução, seja pela falta de mão de obra para concluir trabalhos de recuperação de casas e outras infraestruturas.

E a isto há que somar os longos períodos de seca hidrológica, a sucessão de ondas de calor com recordes de temperatura e os fogos florestais que, ciclicamente, marcam o período de verão. Portugal ora está em chamas, ora está inundado e, mesmo assim, ainda há quem consiga desvalorizar ou negar a severidade das alterações climáticas, ignorando a ciência perante o colapso de habitações, a inundação de cidades e a perda de vidas humanas, numa atitude que faz lembrar aqueles que defendem que a Terra é plana. Felizmente, são cada vez menos, mas não deixa de ser espantoso que ainda sobrem alguns.

Como travar, ou pelo menos mitigar, este nível de destruição é, precisamente, o que está a ser discutido por estes dias na Turquia, no âmbito da COP31, onde se procura que centenas de líderes mundiais (com ausências de peso como os Estados Unidos e a China) cheguem a um compromisso sobre as medidas a tomar, que possa, de facto, passar da intenção aos atos e ser implementado já.

A urgência dessa decisão tem sido repetida inúmeras vezes por António Guterres, secretário-geral da ONU, e não o deixou de fazer novamente na Turquia, a poucas semanas de terminar o mandato nas Nações Unidas: “Este é o momento da verdade. Não podemos esperar para agir, todos temos de fazer mais. Agora. E, para isso, é preciso ter uma visão estratégica, sem que as políticas mudem a cada dois ou três meses, impedindo o investimento determinado e constante que é preciso fazer para podermos controlar o clima.”

Reduzir rapidamente a utilização de combustíveis fósseis, para diminuir a emissão de gases com efeitos estufa, tem obviamente impacto nas economias mundiais onde a transição energética é mais lenta. Mas os efeitos das alterações climáticas também o têm, seja na reconstrução do que foi destruído, seja nos serviços e produção industrial que têm de ser interrompidos devido à ausência dos trabalhadores, passando pelos custos nos cuidados de saúde e apoios às populações afetadas. E, claro, custam vidas que se perdem nas catástrofes naturais. A ambição dos líderes mundiais vai ser testada, mais uma vez, na Turquia. Cada minuto conta e os sinais que planeta dá, não só mais recorrentes como mais severos, só reforçam a urgência da resposta.