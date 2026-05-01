O país real, que não é ouvido

Ao longo dos últimos anos, tornou-se evidente uma incoerência crescente entre o discurso do Governo e a realidade vivida pelos portugueses. Multiplicam-se planos, estratégias e promessas ambiciosas, muitas vezes acompanhadas de forte mediatização, mas os resultados continuam aquém do esperado e, em demasiados casos, simplesmente não chegam a quem realmente precisa. Não é apenas uma questão de opção política é uma questão de falta de atenção, de sensibilidade e de ligação ao país real.O Governo insiste em apresentar sucessivos planos estruturais, com designações diferentes e metas aparentemente ambiciosas. Contudo, quando se analisam os efeitos concretos no terreno, o padrão repete-se: expectativas elevadas, execução insuficiente e impacto limitado na vida das pessoas. A distância entre o que é anunciado e o que é efetivamente concretizado tornou-se demasiado evidente para continuar a ser ignorada.Veja-se o caso dos apoios prometidos na sequência de fenómenos extremos. Dois terços desses apoios continuam por chegar a quem deles depende. Agricultores, famílias e empresas afetadas lidam com prejuízos reais, enquanto aguardam respostas que demoram. Quando os apoios chegam tarde, deixam de cumprir a sua função. Quando não chegam, transformam-se em mais uma promessa falhada, alimentando a desconfiança nas instituições.Perante estas falhas, a resposta do Governo tem sido, muitas vezes, deslocar o problema: mais crédito, mais endividamento, maior dependência de seguros. Mas importa questionar, para que serve o Estado, se nos momentos de maior fragilidade remete os cidadãos para soluções privadas? Não se trata de negar o papel do mercado, mas de reconhecer que há responsabilidades públicas que não podem, nem devem, ser transferidas.Ao mesmo tempo, Portugal mantém-se entre os países onde a carga fiscal mais pesa sobre os cidadãos, em particular ao nível dos combustíveis e do rendimento. Os portugueses continuam a pagar mais, mas não sentem um retorno proporcional em serviços públicos mais eficazes ou em maior proteção social. Esta assimetria fragiliza a confiança e acentua a perceção de injustiça.Na habitação, as promessas de resolução deram lugar a um agravamento da crise. O acesso a uma casa tornou-se cada vez mais difícil, sobretudo para os mais jovens. Na saúde, persistem dificuldades de resposta e acesso. Na economia, continua a faltar uma estratégia reformista consistente que permita ao país crescer de forma sustentada e criar mais oportunidades.Não estamos perante falhas pontuais. Estamos perante um modelo de governação que reage em vez de antecipar, que anuncia mais do que executa e que privilegia a comunicação em detrimento dos resultados. Um modelo que, gradualmente, se foi afastando das preocupações concretas das pessoas.Os portugueses não exigem o impossível. Exigem ser ouvidos. Exigem que as decisões políticas tenham em conta a realidade que enfrentam diariamente. Exigem que o Estado esteja presente quando mais precisam e não ausente, tardio ou substituído por soluções avulsas.Governar exige mais do que planos bem apresentados. Exige execução, consistência e responsabilidade. E exige, sobretudo, respeito por quem trabalha, por quem investe e por quem sustenta o país.Enquanto esta mudança não acontecer, continuará a existir uma rutura entre o discurso político e a vida real dos portugueses. E essa quebra é, hoje, um dos maiores desafios desta governação.