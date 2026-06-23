O novo rosto de Coimbra: planear o crescimento para garantir a coesão

O recente crescimento demográfico em Portugal, que atingiu 11,4 milhões de habitantes devido às migrações, reflete-se com uma dinâmica própria em Coimbra. A população residente no município saltou de 140.796 pessoas em 2021 para cerca de 146.900 nas estimativas recentes. Este acréscimo de 3,5% posiciona-se ligeiramente acima da média nacional de 3,2%, resultando de um claro equilíbrio de forças demográficas.Por um lado, Coimbra regista um saldo natural negativo acumulado de menos 2.200 pessoas, fruto de um envelhecimento nativo com mais óbitos do que nascimentos e um índice superior a 220 idosos por 100 jovens. Por outro lado, o saldo migratório altamente positivo, com uma entrada líquida superior a 8.300 novos residentes, funcionou como motor de crescimento. Este fluxo compensou totalmente a perda biológica e garantiu um aumento real de mais de 6.100 habitantes no concelho.A população estrangeira legalizada situa-se entre 16.000 e 18.000 residentes, representando 11% a 12% do total. A comunidade brasileira lidera com mais de 60% deste fluxo, dividida entre profissionais e académicos atraídos pela Universidade. O concelho acolhe também cidadãos dos PALOP, uma comunidade asiática em forte crescimento focada no comércio e serviços, novos residentes do Leste Europeu e nómadas digitais ou reformados da Europa Central e do Norte.Este fluxo concentrou-se na população jovem-adulta em idade ativa (18 aos 40 anos), rejuvenescendo a pirâmide demográfica através de estudantes internacionais e profissionais. Este último grupo trouxe consigo uma vaga de crianças entre os 0 e os 10 anos, o que evitou o encerramento de várias turmas de jardins de infância e escolas primárias nas freguesias.Embora esta nova moldura humana tenha tornado as ruas mais jovens e cosmopolitas, a velocidade da transformação coloca desafios complexos em um conjunto de áreas críticas: a crise habitacional e a pressão no mercado de arrendamento; a integração escolar com necessidade de professores de Português Língua Não Materna e mediadores; a adaptação da economia local para combater a precarização laboral; a mobilidade urbana, que deve garantir deslocações eficientes para os jovens e flexíveis para os seniores; e a coesão social, conciliando a população nativa idosa com a nova massa flutuante.Estas áreas exigem uma redefinição da política municipal, inspirada em boas práticas internacionais. Para responder à habitação e ao alojamento estudantil, o município analisa referências como Viena, Berlim, Amesterdão, Lyon e Bolonha. Na integração escolar e retenção de talento, as inspirações vêm de Barcelona e Lovaina. Na mobilidade e no combate ao isolamento sénior, destacam-se os modelos de Copenhaga, Estrasburgo e Nantes.Inspirada por estes exemplos, a intervenção local traduz-se em ações concretas. Na Educação, implementam-se gabinetes de apoio à inclusão e horários flexíveis. Na Saúde, reforçam-se as Unidades Móveis com sistemas de tradução telefónica imediata para consultas. No planeamento do espaço público, criam-se zonas inclusivas combinando áreas geriátricas e desportivas. Nos transportes, otimiza-se a intermodalidade em torno do MetroBus e soluções a pedido. Na Habitação, promove-se a reabilitação de imóveis devolutos no centro histórico e novas residências universitárias públicas.O desafio estratégico para Coimbra já não é reverter a perda de população, mas gerir com eficácia o sucesso da sua atratividade. O futuro depende da capacidade de traduzir estas linhas numa integração planeada e humanista, convertendo o crescimento demográfico em desenvolvimento sustentável, habitação justa, mobilidade eficiente e coesão social para todos