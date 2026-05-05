O mundo não está em crise. Está em transição

A tentação de ler o presente como uma sucessão de crises isoladas é grande. Ucrânia, Médio Oriente, tensões transatlânticas, disrupções energéticas. A lista acumula-se e alimenta uma narrativa de desordem. Mas essa leitura, embora intuitiva, é insuficiente. O que estamos a viver não é uma crise do sistema internacional. É a sua transformação.Os sinais são consistentes. No Médio Oriente, a escalada entre Irão, Israel e Estados Unidos revela mais do que um conflito regional: expõe a centralidade renovada das infraestruturas críticas, energia, rotas marítimas, chokepoints, como instrumentos de poder estratégico. A segurança deixou de ser apenas territorial ou militar. Passou a ser sistémica.Na Ucrânia, a guerra prolonga-se não por ausência de capacidade, mas por excesso de implicações. Trata-se de um conflito que ultrapassa a dimensão bilateral e funciona como laboratório de uma nova forma de guerra: híbrida, tecnológica, prolongada e politicamente calibrada. Não é apenas sobre território. É sobre o modelo de ordem internacional que emergirá no seu rescaldo.Ao mesmo tempo, a relação transatlântica atravessa uma inflexão silenciosa, mas decisiva. A possibilidade de um menor envolvimento norte-americano na segurança europeia não traduz um abandono, mas uma reconfiguração. Os Estados Unidos não estão a sair da Europa. Estão a redefinir as condições da sua presença. E essa redefinição contém uma mensagem clara: a Europa terá de deixar de ser apenas um espaço de proteção para passar a ser um ator de produção de segurança.É aqui que reside o verdadeiro ponto crítico. Não na fragilidade das alianças, mas na capacidade de adaptação dos seus membros. A NATO, tantas vezes dada como obsoleta, permanece a arquitetura de segurança mais resiliente do sistema internacional precisamente porque se transforma. E transforma-se porque os seus equilíbrios internos mudam.O mesmo se aplica à União Europeia. Durante décadas, construiu-se como um projeto normativo e económico. Hoje, confronta-se com a necessidade de se afirmar como ator estratégico. Isso implica assumir escolhas difíceis: investir em Defesa, garantir autonomia energética, proteger cadeias de valor e integrar o setor privado, detentor de grande parte das infraestruturas críticas, na lógica de Segurança.O que está em causa, portanto, não é apenas uma adaptação institucional. É uma mudança de paradigma. A Segurança deixou de ser um domínio setorial para passar a ser a infraestrutura invisível que sustenta o funcionamento das sociedades contemporâneas.Neste contexto, a ideia de “crise” torna-se enganadora. Crises são, por definição, momentos de rutura. O que vivemos é diferente: é um processo contínuo de reconfiguração, onde o poder se redistribui, as dependências se expõem e as vulnerabilidades se tornam estruturais.A questão já não é se o sistema internacional vai mudar. Ele já está a mudar. A questão decisiva é outra: quem estará preparado para operar nesse novo sistema, e quem ficará preso a categorias que já deixaram de explicar o mundo.Porque, no fim, não é o mundo que está instável. É a nossa forma de o interpretar que ficou desatualizada.