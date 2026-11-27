Escrevi há umas semanas sobre a “Soberba” e regresso aos pecados capitais para pensar alto a partir da palavra “Preguiça”, o mais deplorável de todos os defeitos. Não me refiro à vontade de ficar mais um pouco a dormir ou ao desejo de prolongar o fim de semana, mas à ausência de sentido da vida, a um cansaço antes do cansaço, uma indolência que atrai o que não é construtivo ou o que acrescenta. É um estado que impede a preocupação com o mundo, com o país, com o seu trabalho e até com a família. É um adiamento diário do que é importante, do que tem de ser feito, dito, semeado ou colhido.

Para Tomás de Aquino do pecado da preguiça nasciam outras palavras que matavam a pessoa em vida. O adiamento em permanência desperta na cabeça e no corpo uma guerra surda contra as obrigações, um rancor pelos que fazem ou pedem para fazer, uma cobardia perante qualquer desafio, a tendência para as distrações, uma necessidade de ser conduzido, de fazer as coisas pelo mínimo, de viver como um hábito. A democracia dá muito trabalho, não é um regime para preguiçosos que, como é natural, preferem as ditaduras onde há quem manda e quem obedece sem ter de pensar ou fazer o que não é rotineiro. Numa cooperativa económica, em que todos somos trabalhadores e donos, o combate à preguiça é uma obrigação de todos, um devir ético e moral. O cooperativismo nasceu influenciado pela doutrina social da Igreja. Como trabalhamos para o que é de todos e de cada um, a motivação multiplica a capacidade de iniciativa. Numa cooperativa de sucesso, a preguiça de um é condenada pelos seus pares, é a comunidade que regula, são as assembleias que decidem. Sem que todos se sacrifiquem pelo bem-comum, como escreveu Bento XVI no seu Caritas in Veritate, o esforço comum transforma-se em burocracia quando não acompanhado de iniciativa, honestidade e espírito de sacrifício.

Existe a confusão entre preguiça e ócio. São palavras que parecem irmãs não sendo sequer primas afastadas. Entre as duas não há parentesco. O ócio abre a porta ao pensamento, à filosofia, à política e criatividade. A preguiça é a ausência de pensamento e a morte das perguntas.

Durante os anos de ouro em Atenas, os grandes filósofos pensaram sobre a procrastinação, palavra que no grego significava “falta de domínio sobre si mesmo” – Aristóteles explicava esta tendência como a vitória do desejo imediato, uma traição à razão, uma corrupção do caráter. No século XX, pensadores ideologicamente distantes, como Heidegger e Sartre, concordavam com o princípio de que a preguiça atacava de frente a liberdade de escolher o melhor caminho, de combater por ele, de ganhar e perder, de viver na plenitude.

Por estes dias, a Caixa Agrícola de Torres Vedras lançou no mercado um livro fundamental. Fernando Pessoa, o Essencial do Comércio, sistematiza todos os textos que Pessoa escreveu na Revista do Comércio e Contabilidade, em 1926. É extraordinário como o pensamento deste português maior, continua atual mesmo quando escreve sobre trocas comerciais, empresas, inovação, liderança ou o papel do Estado e da iniciativa privada. Agradeço ao historiador Rodrigo Sobral Cunhal pelo trabalho de recolha de um conjunto de reflexões que nos estimulam a continuar na nossa missão. Escolhi então a “Preguiça” como tema para homenagear o nosso poeta dos poetas. Porque ao contrário do que vou lendo ou ouvindo ele era o exemplo de alguém que trabalhou muitíssimo durante toda a vida. O que construiu é a antítese da preguiça. Ofereceu-nos aliás as ferramentas para não soçobrarmos à tentação do comodismo, da apatia, do dever de cumprirmos o máximo do nosso potencial, de respeitarmos o nosso talento, de ser do Bem e de o praticar.