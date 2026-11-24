“Daquilo que está por baixo

Até ao que fica no alto

Vão dois carris de metal

Na calçada de basalto

Desde este lugar sem história

Até um lugar na história

Vão apenas dois minutos

No elevador da glória”

Rádio Macau

Há tragédias que acontecem por força de uma fatalidade mas outras há que, à medida que se vão conhecendo os factos, deixam de poder ser tratadas como simples acidentes e passam a exigir uma reflexão muito mais incómoda sobre responsabilidades, omissões e decisões que alguém, em determinado momento, entendeu tomar — ou, pior ainda, não tomar.

Ora, o acidente do Elevador da Glória pertence, seguramente, à segunda categoria, pelo menos no que respeita às perguntas que hoje se impõem.

Recorde-se que dezasseis pessoas perderam a vida e outras ficaram feridas, ao que acresce que famílias foram destruídas e uma cidade ficou confrontada com uma tragédia que ultrapassou largamente a dimensão de um mero acidente de transporte público. Esperava-se, por isso, que a dimensão humana do sucedido fosse acompanhada por uma investigação séria, por transparência institucional e, sobretudo, por uma vontade inequívoca de apurar responsabilidades (que, manifestamente, as houve...).

Sucede que, pelo menos, em Lisboa, a transparência também tem os seus horários, a responsabilidade tem os seus destinatários preferenciais e, muito em especial, a memória política parece funcionar particularmente bem até ao dia das eleições.

O mais recente conjunto de relatórios técnicos relativos aos ascensores de Lisboa veio agora acrescentar elementos que tornam ainda mais difícil compreender o que aconteceu antes da tragédia e, principalmente, quem sabia o quê, desde quando e o que fez com essa informação.

E é aqui que a história começa verdadeiramente a incomodar.

Os quatro relatórios técnicos, elaborados entre Outubro e Novembro de 2025 estavam concluídos, assinados e entregues às entidades responsáveis. Não obstante, só agora chegaram ao conhecimento público, depois de insistentes pedidos de esclarecimento.

Acresce que o respectivo conteúdo é suficientemente sério para justificar perguntas que não podem continuar sem resposta: foram identificadas múltiplas desconformidades nos cabos, problemas de manutenção e situações que exigiam acompanhamento. No caso do Lavra, uma inspecção anterior identificara problemas na integridade do cabo que, segundo a informação agora divulgada, justificariam a suspensão do equipamento.

Mas há mais. As auditorias fazem referência a pelo menos 25 relatórios de inspecção e sete certificações anteriores, parte dos quais continua sem divulgação integral.

Convenhamos: quando se acumulam tantos documentos, tantos alertas e tantas dúvidas, já não estamos perante um simples problema de comunicação institucional. Estamos perante uma questão de funcionamento dos mecanismos de fiscalização, de controlo e de responsabilidade e, no entanto, parece que continuamos a assistir a uma deplorável espécie de campeonato de transferência de culpas, em que todos procuram demonstrar que o problema começou antes do seu mandato, da sua competência ou da sua intervenção.

Há um outro pormenor que torna toda esta situação ainda mais particularmente difícil de aceitar, uma vez que muitos dos problemas agora discutidos não eram propriamente desconhecidos.

É que, já em 2022 existiam elementos técnicos relativos aos ascensores de Lisboa que mereciam atenção, entre eles, documentos respeitantes à corrosão na estrutura do ascensor da Bica e à inadequação de cabos utilizados no ascensor do Lavra. No caso da Bica, uma avaliação posterior apontou que a corrosão na estrutura de suporte da via teria sido disfarçada com tinta, sem tratamento efectivo.

Também nesse ano houve contactos entre a Carris e a Câmara Municipal de Lisboa, incluindo uma reunião em outubro e uma comunicação por correio electrónico em Novembro.

Daqui resulta inequivocamente que não se pode concluir que tudo começou no dia 3 de Setembro de 2025. A Comissão de Trabalhadores da Carris também já tinha feito chegar à Câmara, em 20 de Setembro de 2023, uma comunicação onde alertava para a «manutenção deficiente dos veículos» e para a «negligência da empresa em matéria de higiene e segurança».

Repita-se: estamos a falar de trabalhadores que conheciam a realidade da empresa, que conviviam com os equipamentos e que entenderam ser necessário alertar formalmente quem tinha responsabilidades de gestão e tutela.

Inclusivamente, a mesma Comissão de Trabalhadores pediu uma reunião ao presidente da Câmara, reunião essa que, segundo a informação tornada pública, nunca chegou a realizar-se.

Torna-se portanto imperioso perguntar o que seria necessário para que um alerta desta natureza merecesse atenção. Uma carta escrita em letras garrafais? Um cabo partido à porta dos Paços do Concelho? Que a realidade se encarregasse de demonstrar, da forma mais cruel possível, como sucedeu, que a segurança não se resolve com comunicados nem com declarações de confiança?

Acresce que o que é verdadeiramente inquietante é que, depois de uma tragédia desta dimensão, ainda tenhamos de discutir se os alertas foram recebidos, lidos, encaminhados ou simplesmente deixados a ganhar pó numa gaveta qualquer por não serem convenientes.

Não obstante, quando a informação existe, mas ninguém parece assumir a responsabilidade de lhe dar consequência, a questão deixa de ser apenas técnica e passa a assumir a componente institucional e política, não apenas de quem recebeu tais comunicações mas também dos abutres que as souberam em seu proveito usar em plena campanha eleitoral e a deixaram cair fruto de inconfessáveis acordos políticos.

Por outro lado, existe outro aspecto que merece particular atenção e que se prende com o modelo de manutenção dos ascensores.

Diz-se que há mais de duas décadas que a manutenção destes equipamentos está entregue a prestadores externos. Contudo, o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários identificou falhas na aquisição, aceitação e aplicação do cabo que se rompeu no Elevador da Glória.

Importa até que se diga que o cabo utilizado desde 2022 não estava certificado para instalações de transporte de pessoas e não era adequado à configuração do sistema. O próprio relatório identificou deficiências nos mecanismos internos de controlo da Carris, bem como evidências de que tarefas de manutenção registadas como realizadas nem sempre correspondiam às tarefas efetivamente executadas, sendo também identificadas deficiências na supervisão dos trabalhos e na formação técnica dos trabalhadores do prestador de serviços.

Ora, perante este cenário, há uma pergunta que se impõe: quem fiscalizava efectivamente quem?

Na prática, os documentos agora conhecidos revelam um sistema onde a informação não circulava como devia, os procedimentos não eram devidamente actualizados e a fiscalização não terá conseguido identificar ou corrigir problemas relevantes.

Na verdade, trata-se da velha tentação de transformar a gestão pública numa sucessão de contratos e subcontratos, como se a responsabilidade pudesse ser igualmente subcontratada. Sucede que a responsabilidade de quem gere não desaparece porque o trabalho foi entregue a uma empresa externa e, neste caso, o preço de uma fiscalização deficiente não foi uma mera derrapagem orçamental ou uma manutenção adiada. Foram vidas humanas.

Há também uma outra dimensão desta história que merece ser abordada, porque seria demasiado cómodo concentrar toda a discussão no executivo municipal e ignorar o comportamento de quem, estando na oposição, também tem responsabilidades perante os eleitores.

Recordemos o que aconteceu durante a campanha autárquica de 2025.

A tragédia do Elevador da Glória tornou-se inevitavelmente um dos assuntos centrais do debate político lisboeta. Multiplicaram-se as declarações, os pedidos de explicação, as exigências de demissão e as acusações de responsabilidade política. Alguns protagonistas descobriram uma urgência fiscalizadora que, aparentemente, não tinha conhecido igual intensidade antes do acidente.

Toda a oposição exigiu esclarecimentos. Houve acusações particularmente duras contra Carlos Moedas e contra a administração da Carris.

Tudo legítimo. Aliás, indispensável.

O problema, porém, não está apenas em questionar o executivo mas, igualmente, em perceber se essa exigência se manteve depois de terminada a campanha eleitoral ou se, para alguns, a tragédia passou a ocupar um lugar bem menos destacado na agenda quando deixou de poder produzir dividendos eleitorais imediatos.

Tudo, porque uma coisa é aproveitar o momento mediático para exigir explicações e captar votos. Outra, bem diferente, é manter uma fiscalização persistente, acompanhar os procedimentos, exigir documentos, verificar o cumprimento das recomendações e não permitir que o assunto desapareça da agenda pública.

Não seria justo afirmar que toda a oposição se remeteu ao silêncio. Houve pedidos de documentação, requerimentos e novas intervenções, incluindo iniciativas recentes do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP. Mas também não é descabido perguntar se a intensidade da indignação pública e a persistência da fiscalização política de todos estiveram sempre à mesma altura.

Na verdade, a oposição não pode limitar-se a aparecer quando há câmaras de televisão, microfones disponíveis e eleições à vista e a fiscalização não é um acessório de campanha, nem uma actividade sazonal que se suspende quando se fecham as urnas e fazem acordos.

Aos que utilizaram a tragédia para construir discursos de circunstância, convém recordar que a oposição também tem deveres, não bastando apontar o dedo a quem governa, sendo necessário fiscalizar, insistir e acompanhar. E, se assim não foi, a pergunta é inevitável: a preocupação era verdadeiramente com a segurança dos lisboetas ou com a oportunidade política que o acidente proporcionava?

O título destas linhas não é uma acusação criminal a ninguém mas uma advertência política e moral sobre a facilidade com que se tenta escapar às responsabilidades, seja por acção, seja por omissão.

Não há responsabilidades de primeira e de segunda categoria, assim como não há culpas que desapareçam por mudança de mandato, nem deveres de fiscalização que terminem quando se contam os votos.

Daí que o relatório agora conhecido não encerra a discussão, deixando lugar a novas perguntas. É verdade que há documentos por divulgar, há comunicações por esclarecer, há decisões por reconstituir e há responsabilidades que terão de ser apuradas pelas entidades competentes. A investigação do acidente e o inquérito judicial seguem os seus próprios caminhos, não cabendo a um artigo de opinião antecipar conclusões que ainda não existem. Contudo, há algo que já não pode ser adiado: a transparência.

Lisboa não precisa de mais uma sucessão de declarações de pesar, de promessas de averiguação ou de explicações cuidadosamente distribuídas pelas diferentes entidades, mas de saber o que aconteceu, quem sabia, quem devia saber, que decisões foram tomadas e por que razão os alertas não produziram as consequências necessárias.

As famílias das vítimas merecem respostas. Os trabalhadores da Carris merecem ser ouvidos e todos merecem saber se os equipamentos que utilizam estão efectivamente seguros.

Por seu turno, os responsáveis políticos, todos eles, devem perceber que a memória dos cidadãos não pode ser tratada como um elevador avariado: não funciona apenas quando dá jeito. No fim de contas, há uma coisa que não pode continuar a acontecer: que todos tenham sido responsáveis por alguma coisa, mas ninguém seja responsável por coisa nenhuma.

Tão ladrão é o que vai à horta como o que fica à porta. E, quando estão em causa dezasseis vidas humanas, não há lugar para quem rouba a verdade, para quem esconde os avisos ou para quem transforma a fiscalização num exercício de oportunidade eleitoral. A cidade não precisa de mais espectadores indignados apenas em sede de campanha. Precisa de responsáveis que assumam, expliquem e respondam e de uma oposição que trace e imponha tal caminho.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico