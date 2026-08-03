O elefante em Ceuta!

Mais uma semana passou e teria sido uma pasmaceira, não fossem os “tudólogos da Ucrânia, do Irão e do ‘Chalupa’”, derivarem a estibordo, a caminho de Ceuta. Na ignorância do presente, recorrem à História, o que só historiadores fazem bem! Não podendo mencionar/comentar todos/as, gostaria de esclarecer a dúvida lançada pelo Deputado do Chega, Pedro Pinto, quando se indigna sobre o silêncio e inacção do Governo Português!É simples, o primeiro-ministro (PM) de Portugal, está bem informado sobre o que realmente se passa! E o que é que se passa? Factos:primeiro, o 30 de Julho, há 27 anos que é o “10 de Junho marroquino”, tratando-se do Dia Nacional do Reino, que assinala a entronização de Mohamed VI, em 1999;segundo, da mesma forma que em Portugal, todos os anos, o palácio decide celebrar a Festa do Trono, como é denominado este Dia Nacional, numa cidade diferente, a cada ano. Ora este ano a cidade escolhida foi Mdik-Fnideq, a primeira placa que se apanha, logo após se sair de Ceuta, no sentido Sul;ou seja, terceiro, o monarca e toda a corte, famílias proeminentes da sociedade, mais todos os líderes amazighes das nações berberes do reino, celebravam 27 anos de reinado, a cerca de 30km de distância da “crise migratória”!Análise.Tudólogos do mundo, uni-vos e pensem em conjunto. 27 anos!!!!27 anos de reinado e ignoram isto na equação? Será que não percepcionam, ou induzem, os nervos em franja que grassam, de Tânger a Lagouira, do nobre ao plebeu, enquanto não virem esta fase passada e bem resolvida?Registei também, que só falaram da porta da entrada, escancarada, invadida! Mas antes de se entrar a montante, teve de se sair a jusante!Uma vez mais, o PM de Portugal, está bem informado, sabe quem é quem, que partido defende, e o que está em jogo. E não se manifesta porque está protegido pela geografia, porque está seguro, e porque é neste silêncio que poderemos fazer a diferença, capitalizando também as tensões entre vizinhos.Da política à economia, o caminho até 2030, vai ter de ser feito com babuchas, versão pantufas, que quanto menos gesticularmos, mais nos destacaremos perante espanhóis.O Rif, território negligenciado por Hassan II e reabilitado pelo filho, Mohamed VI, já viu a presença do mesmo, mais de 18 vezes. A referência ao pai, deve-se ao facto de ter cancelado o norte, aparentemente independentista, enquanto o filho, em 27 anos, picou o ponto 18 vezes e, agora, isto!Percebem o dilema marroquino?Com votos de longa vida ao monarca, tendo presente que nada é futuro, embora também possa ser tudo. É por isso que o PM de Portugal não se manifesta, sabendo que o assunto é entre Marrocos e Deus.Allahu alam, Deus sabe melhor!. Escreve de acordo com a antiga ortografia