Há poucas coisas tão perigosas na linguagem como os lugares comuns que partem de meias-verdades ou mesmo de mentiras. Afirmações que começam por ser ditas, depois são repetidas e por fim dadas como certas ou irrebatíveis. Uma das que mais me irrita é a de que o dinheiro não tem Pátria e tudo o resto implícito na premissa: se não tem Pátria também é ausente de ideologia, crenças ou princípios morais. É uma dimensão perversa deste tempo que tenta subordinar tudo a uma abstração. Tudo é virtual, algoritmo, nuvem. O ter determina o ser. O individual é mais importante do que a soma dos indivíduos.É uma mentira que não deixa de o ser por muito que seja repetida.O dinheiro é um instrumento que pode ser bem ou mal-usado – hoje, mais do que nunca, é decisivo que possa ser um instrumento virtuoso que ajude ao crescimento dos países, das famílias, das pessoas. Que possa ajudar a desenvolver negócios, conhecimento e felicidade. Que contribua para agregar em nome de um bem maior, que ajude a superar o egoísmo de cada um por si.A banca cooperativa define-se assim. O lucro não é distribuído por acionistas, mas devolvido à comunidade. Não é uma crítica à banca comercial, os dois modelos têm defeitos e virtudes, os dois dependem de quem gere os seus desígnios e a sua identidade.Sendo presidente da maior Caixa Agrícola a operar num só concelho, acredito na banca ética e na cultura cívica. Acredito que o dinheiro obriga à responsabilidade, ao respeito pela palavra dada e, mais importante do que tudo, o dinheiro deve ser um instrumento de uma estratégia, de um pensamento, de um desígnio.O dinheiro não é o desígnio, mas o instrumento para o concretizar.E o desígnio é sempre um olhar para o futuro. Nunca para o presente. Voltando ao parágrafo inicial, estou convencido de que todos os que defendem que o dinheiro não tem Pátria, ideologia, cor ou moral, são os que vivem apenas na ideia do presente.Os que colocaram o dinheiro no centro, sem desígnio que o sustente. Nesse território minado pelo imediato raramente encontramos uma ideia de Bem. O dinheiro serve aí apenas para matar a fome do imediato, para oferecer o prazer passageiro que precisa de continuar a ser alimentado tornando-nos dependentes. Superficiais. Sem futuro.Por isso, tema para outras conversas, acredito nas contas certas. Quando entramos em recessão, em nome do presente sacrificamos o futuro – deixamos para os mais jovens, os que nasceram ou as gerações que estão por nascer, a fatura do que precisamos para nos sustentar. É uma sociedade com tendência para o individualismo e em que não se confia. Estamos a tornar-nos desconfiados metódicos e o dinheiro, em sociedades assim, é o alfa e o ómega.O dinheiro é um ativo do país, dos países. Quando vendemos os nossos centros de decisão – como a REN ou a EDP – sacrificámos o futuro à fome do presente. Os irlandeses, quando em pior situação do que nós, venderam participações em algumas das principais empresas, mas sem as alienar totalmente. Ao mantermos a GALP controlada de um acionista nacional acabámos por ter vantagens que, de outra forma, teríamos perdido.É sempre o futuro que conta, não o presente. Os políticos, os empresários ou os banqueiros precisam de alinhar o tempo e o espaço, quando o tempo é mais frágil do que o espaço, criam-se as condições para não correr bem ou para correr mesmo muito mal. Não há futuro sem ferramentas para o desenhar. Claro que o dinheiro tem Pátria, como poderemos aspirar à felicidade dos povos sem poder escolher livremente o sentido do caminho?