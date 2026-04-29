O despertar do samurai. Tóquio já não pede licença a Pequim

No dia 17 de abril de 2026, um contratorpedeiro japonês atravessou o Estreito de Taiwan durante quase 14 horas. O gesto foi simples, tecnicamente irrepreensível e politicamente calculado. O Ikazuchi navegou em águas internacionais, como o Direito Marítimo permite. Pequim reagiu com comunicados e vigilância. O que não fez foi tentar impedir a travessia.É nesse silêncio operacional que reside o essencial, já que, durante décadas, o Japão apresentou‑se como um ator militar autocontido, quase relutante, limitado pelo artigo 9.º da Constituição e por uma cultura estratégica marcada pelo trauma do século XX. Essa fase não acabou de um dia para o outro, mas está claramente a ficar para trás. A passagem do contratorpedeiro não foi um acidente, nem uma rotina irrelevante. Foi uma mensagem, não tanto dirigida ao público, mas aos decisores.Bem sabemos que a China investiu nos últimos anos numa narrativa de facto consumado. Taiwan seria como um problema interno, o estreito como uma zona de influência natural, e a região como o espaço a gerir pela força do número. Essa narrativa tem funcionado enquanto os outros atores hesitam. O Japão deixou de hesitar.No entanto, a reação chinesa revela o desconforto da situação. Pequim insiste numa linguagem de soberania e provocação, mas age com cautela. Percebe que uma resposta demasiado musculada a um navio japonês, que é aliado dos Estados Unidos e integrado numa teia regional de parcerias, teria custos difíceis de controlar.Também o Japão ao assumir de forma visível o exercício da liberdade de navegação, está a contribuir para um equilíbrio mais claro e mais estável.Porém, esta mudança não se esgota num episódio. Tem de ser sustentada por decisões concretas, nomeadamente através do aumento continuado do orçamento da Defesa, da revisão da doutrina estratégica, da aquisição de capacidades de contra‑ataque e no aprofundamento das alianças no Indo‑Pacífico. O objetivo não é confrontar a China, mas dissuadi‑la de acreditar que pode alterar o statu quo sem custos relevantes.De facto, a modernização da Marinha Japonesa explica muito do desconforto de Pequim. Os navios da classe Izumo, oficialmente classificados com uma criatividade burocrática que poucos já levam a sério, são atualmente plataformas capazes de operar os caças F‑35B e de projetar poder aéreo naval com grande flexibilidade.Ao contrário da estratégia chinesa de enormes navios porta‑aviões e infraestruturas fixas, o Japão aposta na mobilidade, integração tecnológica, submarinos discretos e sistemas de mísseis de longo alcance. Não é uma estratégia de choque, mas de desgaste e negação de acesso.A geografia faz o resto. O arquipélago japonês, em articulação com Taiwan e as Filipinas, deixa de ser uma vulnerabilidade e passa a integrar um sistema de dissuasão eficaz no chamado “Primeiro Anel de Ilhas”.Há ainda quem veja nesta evolução o risco de uma nova corrida armamentista regional. O alerta não é irrelevante, mas ignora a alternativa. O maior perigo para a estabilidade asiática não é um Japão mais assertivo, mas sim uma China convencida de que os seus vizinhos acabam sempre por recuar.Este episódio da travessia, protagonizado pelo contratorpedeiro Ikazuchi, mostrou que esse cálculo de Pequim já não é garantido e que Tóquio não regressa ao passado, nem procura protagonismo militar gratuito, mas sim ajustar‑se a um ambiente em que a dissuasão voltou a ser necessária. Tóquio fá‑lo sem retórica excessiva, sem gestos teatrais e sem aventuras, mas de forma visível.Na verdade, no Estreito de Taiwan, nada de extraordinário aconteceu. Foi precisamente isso que tornou o momento relevante. O Japão deixou de fingir que o problema não existe. E deixou claro que não tenciona desaparecer do mapa estratégico do Indo‑Pacífico. Para Pequim, é uma mudança incómoda. Para a região, pode ser uma condição de equilíbrio.