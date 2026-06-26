O conceito de família e a poupança

Sou presidente de uma instituição financeira cooperativa, tenho a obrigação de conhecer o valor e a importância da poupança e do dinheiro. Sei das dificuldades de muitas famílias, do dinheiro que não estica, do esforço de tantos para sobreviver, mas ainda assim é importante falarmos de poupança, uma palavra que parece antiga e gasta até ao dia em que percebemos ser indispensável.Durante muito tempo, a palavra foi apresentada como menor, um lugar comum, uma virtude doméstica: gastar menos do que se ganha, guardar algum dinheiro, evitar excessos. Muito bonito de se dizer, muito difícil de cumprir à luz da realidade portuguesa. Por isso, o tema deve ser compreendido de forma mais ampla. Não o analisar apenas como uma prática financeira, mas como uma cultura. E essa cultura – a verdadeira educação financeira –, não nasce nos bancos, nas escolas de economia ou nos gabinetes de consultoria, mas sim, antes de tudo, na família.Nasce à mesa de casa, nas conversas entre pais e filhos, na forma como se fala de dinheiro, no exemplo de quem trabalha, no cuidado com o orçamento, na distinção entre necessidade e desejo, no respeito que está por trás de cada euro. Uma sociedade que perde esta noção básica torna-se mais vulnerável: ao endividamento irresponsável, à dependência permanente e à ilusão de que a prosperidade, até a felicidade, está ligada à satisfação de um desejo imediato, de um consumismo aditivo.Temos uma matriz católica. Uma herança que nos moldou para o bem e para o mal. Ofereceu-nos importantes virtudes, a começar pelo sentido de comunidade, mas também a caridade, a solidariedade, a proteção da família e a atenção aos mais frágeis. Do lado negativo, diria a relação ambígua com o dinheiro. Em certos contextos, a riqueza foi olhada com suspeita e preconceito moral. Precisamos de rever esta visão. Porque o dinheiro não é, em si mesmo, virtuoso ou pecaminoso. É um instrumento. Pode servir a vaidade, mas também a liberdade. Pode servir a exploração, mas também a educação dos filhos e a dignidade da velhice. Pode servir o egoísmo, mas também a criação de emprego, a filantropia e o desenvolvimento da comunidade.Portugal não precisa de importar uma ética que não é sua, nem de renunciar à sua tradição católica. Precisa, isso sim, de reconciliar a sua cultura de solidariedade com uma visão mais madura de riqueza. Não é vergonha, ou pecado, construir património. Errado é transformar a riqueza em idolatria ou acumular sem responsabilidade. Errado é enriquecer sem servir, partilhar ou devolver à família – a de casa e a mais ampla, o país – uma parte do valor recebido.Poupar não é viver com medo do futuro. Também não é negar conforto, prazer ou ambição. Poupar é reconhecer que o dinheiro tem uma dimensão moral, familiar e social. É saber que cada decisão de consumo carrega uma consequência. É compreender que a liberdade de amanhã depende, muitas vezes, da disciplina de hoje. Uma família que aprende a poupar aprende também a escolher, a planear, a esperar, a proteger-se. São os quatro eixos que definem uma sociedade madura.Conhecemos bem o valor da família, é-nos estruturante. Durante décadas, foi na família que se ampararam crises silenciosas: desemprego, emigração, doença, baixos salários, reformas insuficientes ou inexistentes, a dificuldade de os jovens comprarem casa. Tantas vezes, antes do Estado chegar, antes da instituição responder, antes do mercado oferecer solução, foi a família que amparou.Continuarei para a semana, importante ir ao concreto, detalhar exemplos, tentar ajudar. A família não pode ser apenas uma rede afetiva. Precisa também de tornar-se uma escola de responsabilidade económica