O Brasil votou, mas a divisão não cabe na urna

A divisão brasileira também tem uma expressão regional. Na primeira volta, Flávio venceu em três das cinco grandes regiões do país. Lula teve vantagem expressiva no Nordeste e venceu também no Norte. O mapa não explica tudo, mas mostra que as prioridades e as experiências dos eleitores não são iguais em todo o território. As questões sociais, económicas e de segurança pesam de modo diferente conforme a região, a condição de vida e a relação de cada pessoa com o Estado. Reduzir esta diferença a uma caricatura – de um lado os pobres, do outro os ricos; de um lado os democratas, do outro os autoritários – pode ser politicamente cómodo, mas não ajuda a compreender o país.

Há problemas concretos por trás das escolhas. O custo de vida, o endividamento das famílias, a insegurança e a desigualdade estiveram entre as preocupações dos eleitores. Também estiveram em causa a proteção social, o ambiente e o lugar do Brasil nas relações internacionais. O próximo Governo terá de responder a estas questões sem imaginar que a vitória eleitoral apaga as dificuldades de quem votou no outro candidato. A confiança não se recupera apenas com discursos de unidade: exige decisões que cheguem à vida das pessoas e que possam ser avaliadas pelos seus resultados.

É neste ponto que começa a responsabilidade de quem vencer. O novo presidente terá um mandato legítimo, mas não um cheque em branco. Terá de governar para todo o país, respeitar as instituições e reconhecer que a oposição representa milhões de cidadãos. Uma maioria eleitoral dá o direito de governar dentro das regras democráticas; não dá o direito de tratar os adversários como ilegítimos ou de ignorar as preocupações de quem não escolheu o vencedor.

À oposição caberá também uma responsabilidade decisiva. Contestação, fiscalização e crítica são indispensáveis numa democracia. A aceitação do resultado e o respeito pelas regras eleitorais também. A derrota não pode servir de pretexto para pôr em causa a vontade expressa nas urnas sem provas, tal como a vitória não pode ser usada para enfraquecer as instituições que garantem a alternância política. A democracia depende da liberdade de escolher, mas também da capacidade de aceitar que milhões de pessoas escolheram de forma diferente.

A contagem dos votos poderá fechar a disputa presidencial, mas não resolverá a fratura que a campanha tornou tão visível. O Brasil continuará a precisar de um debate político que não se limite a mobilizar medos, de respostas para as preocupações económicas e de instituições respeitadas por quem ganha e por quem perde.

A pergunta que fica não é apenas quem ocupará o Palácio do Planalto. É se o próximo presidente conseguirá governar sem aprofundar a divisão e se a oposição conseguirá exercer o seu papel sem pôr em causa as regras que tornam possível a disputa. A urna decide quem governa. A capacidade de voltar a falar com quem pensa de maneira diferente é que mostrará se o país consegue sair da campanha mais unido do que entrou.