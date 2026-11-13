Não há alternativa. Somos todos mortais!

Há uma definição do que é a vida, que, talvez por deformação profissional, me faz sorrir resignado: “a VIDA é uma doença crónica, sexualmente transmitida com um prognóstico invariavelmente fatal.” Não há nada a fazer! Uma vez nascidos só temos uma certeza absoluta nesta vida: com mais ou menos saúde, e sem nunca sabermos a duração, todos vamos acabar por morrer.

E há mais. Só nascemos e vivemos esta vida uma vez. Não vamos ter oportunidade de mudar o passado, de alterar o que vivemos, apenas podemos especular sobre o que poderíamos ter tentado fazer diferente.

Fiz toda a minha carreira de médico na frágil fronteira entre a vida e a morte, e quando decidi dedicar-me a tratar doenças muito graves, nas áreas a que me dediquei, fui algumas vezes derrotado.

Essas derrotas implicaram muitas vezes perdas de vidas, com enorme sofrimento para familiares e amigos dos falecidos, mas, acreditem, foram também responsáveis por momentos muito tristes e angustiantes da minha vivência.

Considerando a alternativa, envelhecer é um enorme privilégio. Mas com o agravar da velhice ficamos sempre irremediavelmente mais perto do fim. E esta inevitabilidade é vivida, por mim, com alguma (muita!) tristeza.

Já tenho saudades futuras, saudades póstumas, sei que alguns bisnetos não vão conhecer o bisavô, embora saibam que podem herdar o seu lugar cativo no Estádio de Alvalade. Quero convencer-me agora, que o nosso país possa ser, no futuro, diferente para melhor, que eles possam não ter de emigrar, que possam adquirir ou alugar uma casa decente para morar, que possam ter uma vida mais ou menos feliz.

Tal como aconteceu comigo, só se aperceberão da finitude da vida depois da adolescência, e quanto mais tarde se aperceberem melhor, mas depois da entrada nos “enta” é inevitável confrontarem-se com essa realidade.

Só vivemos uma vez, temos de explicar isto aos nossos jovens, educá-los na importância da solidariedade social, do respeito pelas diferenças e pelas minorias, afastá-los do egoísmo e da cultura do ódio.

Vivi 25 anos em ditadura e já levo mais de 50 em democracia. Diariamente, e a qualquer pretexto, tento explicar aos meus descendentes o enorme privilégio que tiveram em ter nascido em democracia, e mesmo quando contra-argumentam com as deficiências da mesma, com as dificuldades actuais, não desisto de lhes dizer que não há alternativa melhor, temos é de a aperfeiçoar.

O meu Pai, quando lhe dizia que me queria tornar rapidamente independente e tinha pressa de crescer, dizia-me sabiamente que não tivesse essa pressa, que havia de chegar o dia em que desejaria ardentemente que tudo passasse mais devagar. Sábias palavras, esse dia para mim já chegou há muito tempo. Não sei quanto tempo me resta, o que gostava era que esse tempo passasse mais lentamente.

As lutas da minha juventude, as causas da minha juventude, os ideais da minha juventude eram mais fáceis de assumir. Era a luta contra a ditadura, pela liberdade e pela democracia.

Os meus filhos que nasceram e cresceram em democracia puderam fazer as suas opções políticas num regime que lhes permitia informação, e total liberdade. Mas a vida, como diz o povo, “são dois dias”, e eu já estou no fim do segundo. Nunca tive vergonha, bem pelo contrário, de os informar dos meus ideais esquerdistas da juventude, e desde há muito me assumir como um social-democrata convicto, num mundo cada vez mais perigoso. Um dos meus mestres e de quem me tornei muito amigo, dizia-me, quando ainda era um jovem interno de cirurgia e apelava ao voto no MES (Movimento de Esquerda Socialista), que eu tinha nascido incendiário, mas iria acabar bombeiro.

Não diria que me sinto bombeiro, acho que a minha vida profissional foi a prova da defesa dos ideais de equidade no exercício da medicina, na defesa intransigente do nosso querido SNS, e na luta pela sua qualidade.

Tentei educar os meus filhos pelo exemplo, e nas suas escolhas políticas, apenas lhes pedi que considerassem, sempre, a importância de um SNS, tal como a nossa Constituição o prevê. Eles sabem que o pai já nasceu há muitos anos, está velhote, mas felizmente ainda lúcido. E também sabem que a melhor maneira de demostrarem esse amor, depois da minha partida, é manterem-se cidadãos decentes e racionais, democratas imunes ao ódio, tolerantes quanto baste e respeitadores das diferenças.

Podem ter uma única excepção, uma certa irracionalidade em relação ao nosso Sporting nunca me ofenderá.

Não há volta a dar, não há alternativa, uma vez nascidos, todos temos inevitavelmente de morrer. A consciência plena desse facto, não deveria fazer de nós, melhores seres humanos?”

Escreve com a antiga ortografia