Não estamos preparados para perder Marcelo

Nas últimas 40 semanas tenho escrito sobre o mundo e o país a partir de uma visão cooperativista. Senti a urgência de o fazer pela pouca relevância mediática de um setor cuja influência precisa de ser proporcional à sua importância real. Por vezes, são os próprios protagonistas da Economia Social a não iluminar o seu próprio caminho, a sua própria relevância. Noutras, o esquecimento é motivado por circunstâncias que nos ultrapassam, a ideia do “Bem” nem sempre é popular para quem depende de audiências, votos ou mediatismo.Nos três vértices da Revolução Francesa, numa linguagem necessariamente simplista, mas direta, a Liberdade tem uma ligação direta com a iniciativa privada, a Igualdade com a dimensão pública e a Fraternidade com a Economia Social - dos três vértices, o último é o mais difícil de catalogar pois não é legislável com a mesma facilidade dos dois primeiros. A Economia Social não é uma matéria de relação de mim para si, de um para outro. São todos com todos. E isso traz uma dimensão tangível, mas outra que não o é, uma influência direta no fio invisível que sustenta uma enorme parte dos que ficam para trás ou dos que precisam de apoio para concretizarem sonhos e ambições.Esta é a crónica número 40. Pensei escrever sobre Marcelo Rebelo de Sousa. É justo que o faça nesta primeira semana do resto da sua vida. Um Presidente que tornou maior o país do que ele era quando substituiu Cavaco Silva em Belém. Com erros, alguns que politicamente se pagaram caro, mas devolveu-nos uma ideia de empatia, proximidade e grandeza. Tenho um enorme orgulho por ter sido representado por este homem extraordinário. Orgulho em vários dos seus discursos - nas Nações Unidas, em Kiev, quando surpreendeu toda a gente falando em ucraniano, na Tomada de Posse de 2016 -, mas também no Palácio de Buckingham quando fez sorrir a Rainha Isabel II, na Sala Oval quando surpreendeu Trump com uma prudente e altiva distância, com o Papa Francisco, em que o senti parte de um bem maior, e na África portuguesa em que foi recebido com um carinho que me comoveu e fez pensar.Marcelo provou que a empatia, a simplicidade e o afeto também vendem. Um homem que saiu pelo seu próprio pé, que foi fazer compras ao supermercado da esquina antes de entrar no seu carro, sem mais ninguém, absolutamente sozinho e absolutamente livre. O genial António Lobo Antunes escreveu que o nosso destino era sermos periféricos e centrais, não poderia estar mais de acordo. Marcelo corporizou-o bem e a História, infelizmente, não o soube tratar bem. É de uma grande ironia que os extremismos, apesar dele, tenham crescido nestes dez anos. Irónico que o Presidente mais próximo não tenha impedido a explosão do movimento mais amoral da História democrática.Interessa-me saber o que fará a seguir. Qual será o seu próximo passo? Porque terá de existir um próximo passo. A comunicação não pode morrer em alguém cujo talento está no modo de nos escolher as palavras certas, de nos oferecer chaves de entendimento que precisamos. Tem de nos continuar a visitar, não estamos preparados para o perder em nossa casa, precisamos de tempo. E há trabalho a fazer. Na Economia Social há muito que precisa de ser feito. Lanço-lhe o desafio para que se comprometa. Para sermos maiores do que o medo como nos pediu João Paulo II. Marcelo pode ser o elo de ligação, uma síntese maravilhosa entre Brito Camacho, António Sérgio e Vítor Melícias, exemplos maiores da Economia Social na I, II e III Repúblicas, continuando abraçar o país, como ele o sabe fazer.Esta é a crónica 40. Um número bíblico. Quarenta dias tem a Quaresma, 40 dias esteve Jesus no deserto a ser tentado pelos demónios, 40 dias durou o Dilúvio, 40 dias esteve Moisés na montanha para ser tocado por Deus e pelos seus mandamentos. Acredito que os números e as palavras querem dizer coisas que nos são invisíveis. Vale a pena prosseguir este diálogo. Sinto a responsabilidade de o fazer contra toda a Esperança, dado que existirá sempre Esperança, ofereço o meu bem mais escasso, o tempo. Acredito que valerá a pena. manuel.guerreiro@ccamtv.pt