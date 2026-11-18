Se eu dissesse que o texto seguinte foi escrito com recurso à Inteligência Artificial, teria o DN ou algum leitor mais inquisitivo os meios para descobrir se era ou não verdadeira esta afirmação?

Recentemente, obras literárias conhecidas e anteriores a estes novos meios foram submetidas a exames informáticos, para verificar se tinham sido escritos pela temível e poderosa IA. Nalguns casos a resposta foi afirmativa e grandes obras do passado receberam a sentença de que sim, tinham tido a autoria de uma Inteligência Artificial, que nem mesmo existia no tempo em que foram escritas.

Experimentei mandar o ChatGPT escrever alguns sonetos, com tema amoroso. Os sonetos saíram impecáveis, nas rimas e na métrica – mas não tinham poesia, nem amor...

Agora parece que é possível mandar escrever um poema ou uma prosa, ao estilo de um certo e determinado autor. Com os dados da Literatura Universal ao seu alcance, a IA lá nos serve um texto, mas sempre aquém do que esse autor poderia ter escrito.

Federico García Lorca dizia que os verdadeiros poemas têm um “duende”. É esse duende, essa escolha das palavras e das frases, para além da razão lógica, que faz de um conjunto de versos poesia, de um conjunto de frases literatura. Não creio que a Inteligência Artificial seja capaz de encontrar o duende. Sabemos que o cérebro humano é bem mais complexo do que qualquer destes instrumentos. Mas estamos aqui para ver...

Acreditemos que a literatura (pelo menos, a boa literatura), ao contrário de muitos outros domínios da escrita, ainda está além das possibilidades das máquinas. E não, embora de forma alguma eu considere este artigo como grande ou sequer pequena literatura, garanto que ele não foi escrito com recurso a qualquer programa de Inteligência Artificial.

Há decisões políticas que atribuímos, com razão, ao génio dos seus decisores. Seria possível que essas decisões pudessem ter sido tomadas com recurso à Inteligência Artificial, se ela existisse na época?

Se examinarmos com atenção essas opções dramáticas (Churchill a recusar o “appeasement”, por exemplo) veremos que uma ponderação puramente racional teria conduzido muito provavelmente à decisão oposta (a opção de Chamberlain). O que faz a grandeza da dramática escolha de Churchill é esse misto de profunda convicção e de luminosa intuição que o levou à escolha que se revelou certa.

Napoleão dizia que só queria generais que tivessem sorte. Ele sabia que na boa condução da guerra há também esse vislumbre da intuição e do pensar contra a pura razão. A guerra, hoje, é feita com drones, com Inteligência Artificial e com barbárie natural. A mesma barbárie que havia nas guerras de Napoleão, mas ajudada agora pelas máquinas de pensar. A guerra nuclear era já um pesadelo. Imaginemos agora uma guerra nuclear conduzida pela IA!

Nós ainda não compreendemos bem as capacidades e as limitações deste formidável instrumento, que é a Inteligência Artificial. O autor deste artigo confessa a sua mais profunda ignorância nesta matéria. Mas sabemos e sentimos que este progresso vai trazer inevitavelmente desemprego e não vemos bem como poderá ser fonte de novos empregos, a não ser que consideremos, com o maior rigor, os limites do instrumento e as limitações que eventualmente, por uma questão de segurança, lhe devam ser impostas.

A Inteligência Artificial nunca deverá ser instrumentalizada pela barbárie natural.