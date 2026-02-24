Moldar um futuro para a IA centrado no ser humano: ‘Cimeira de Impacto da IA 2026’

Num momento decisivo na História da Humanidade, o mundo reuniu-se na Cimeira de Impacto da IA 2026, em Nova Deli. Para nós, na Índia, foi um momento de imenso orgulho e alegria receber chefes de Estado, chefes de governo, representantes e inovadores de todo o mundo.A Índia imprime escala e energia a tudo o que faz, e esta cimeira não foi exceção. Representantes de mais de 100 nações reuniram-se. Inovadores apresentaram produtos e serviços de IA de vanguarda. Viam-se milhares de jovens nos pavilhões de exposição, a colocar questões e a visualizar possibilidades. A sua curiosidade fez desta a maior e mais democratizada cimeira de IA do mundo. Vejo isto como um momento importante na trajetória de desenvolvimento da Índia, porque arrancou verdadeiramente um movimento de massas em prol da inovação e adoção da IA.A História da Humanidade testemunhou muitas transformações tecnológicas que alteraram o curso da civilização. A Inteligência Artificial pertence à mesma categoria que o fogo, a escrita, a eletricidade e a internet. Contudo, com a IA, mudanças que antes levavam décadas a implementar podem desenrolar-se em semanas e repercutirem-se por todo o planeta.A IA está a tornar as máquinas inteligentes, mas é acima de tudo um multiplicador da intenção humana. Centrar a IA no ser humano, ao invés de na máquina, é fundamental. Nesta Cimeira, colocámos o bem-estar humano no centro da conversa global sobre IA, de acordo com o princípio de Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya (Bem-estar para Todos, Felicidade de Todos).Sempre acreditei que a tecnologia deve servir as pessoas, e não o contrário. Seja nos pagamentos digitais através do Interface Único de Pagamentos (UPI, na sua sigla inglesa) ou na vacinação contra a covid, assegurámos que a Infraestrutura Pública Digital chega a todos, sem deixar ninguém para trás.Pude ver o mesmo espírito na cimeira, no trabalho dos nossos inovadores em domínios como a agricultura, a segurança, a assistência a pessoas portadoras de deficiência (Divyangjan), e o das ferramentas para comunidades multilíngues.Já existem exemplos do potencial capacitador da IA na Índia. Recentemente, a Sarlaben, uma assistente digital alimentada por IA lançada pela cooperativa de laticínios indiana AMUL, está a fornecer orientação em tempo real e na sua língua materna a 3,6 milhões de produtores de lacticínios, maioritariamente mulheres, sobre a saúde e a produtividade do gado.Da mesma forma, uma plataforma baseada em IA denominada Bharat VISTAAR disponibiliza informações multilíngues aos agricultores, capacitando-os com uma miríade de informação, desde o estado do tempo até aos preços de mercado.Os seres humanos não podem nunca tornar-se meros pontos de dados ou matéria-prima para máquinas. Pelo contrário, a IA deve tornar-se uma ferramenta para o bem global, abrindo novas portas de progresso para o Sul Global. Com o objetivo de traduzir esta visão em ação, a Índia apresentou a estrutura MANAV para uma governação da IA centrada no ser humano.M - Sistemas Morais e Éticos (Moral and Ethical Systems): a IA deve basear-se em diretrizes éticas.A - Governação Responsável (Accountable Governance): regras transparentes e supervisão robusta.N - Soberania Nacional (National Sovereignty): os dados não se sobrepõem ao respeito pelos direitos nacionais.A - Acessível e Inclusiva (Accessible and Inclusive): a IA não deve ser um monopólio.V - Válida e Legítima (Valid and Legitimate): a IA deve cumprir as leis e ser verificável.MANAV, que significa “humano”, oferece princípios que ancoram a IA nos valores humanos no século XXI.A confiança é a base sobre a qual assenta o futuro da IA. À medida que os sistemas generativos enchem o mundo com conteúdos, as sociedades democráticas enfrentam riscos decorrentes de deepfakes e desinformação.Tal como os alimentos possuem rótulos nutricionais, o conteúdo digital deve possuir etiquetas de autenticidade. Apelo à comunidade global para que se una na criação de normas partilhadas para marcação digital (watermarking) e verificação de origem. A Índia já deu um passo nesta direção ao exigir legalmente uma rotulagem clara de conteúdos gerados sinteticamente.O bem-estar das nossas crianças é uma questão que nos é muito próxima. Os sistemas de IA devem ser concebidos com salvaguardas que promovam um envolvimento responsável, orientado pela família, refletindo o mesmo cuidado que dedicamos aos sistemas educativos em todo o mundo.A tecnologia proporciona maiores benefícios quando é partilhada, ao invés de guardada como um ativo estratégico. Plataformas abertas podem ajudar milhões de jovens a contribuir para tornar a tecnologia mais segura e mais centrada no ser humano. Esta inteligência coletiva é a maior força da Humanidade. A IA deve evoluir enquanto um bem global comum.Estamos a entrar numa era em que os seres humanos e os sistemas inteligentes irão cocriar, cotrabalhar e coevoluir. Profissões totalmente novas irão surgir. Quando a internet começou, ninguém podia imaginar as possibilidades. Acabou por criar um grande número de novas oportunidades e o mesmo acontecerá com a IA.Estou confiante de que os nossos jovens capacitados serão os verdadeiros impulsionadores da era da IA. Estamos a incentivar a qualificação, requalificação e aprendizagem ao longo da vida, executando alguns dos maiores e mais diversificados programas de qualificação do mundo.A Índia tem uma das maiores populações jovens e talentos tecnológicos do mundo. Com a nossa capacidade energética e clareza política, estamos numa posição única para aproveitar todo o potencial da IA. Nesta cimeira, fiquei orgulhoso ao ver empresas indianas lançarem modelos e aplicações de IA nacionais, refletindo a profundidade tecnológica da nossa jovem comunidade de inovação.Para impulsionar o crescimento do nosso ecossistema de IA, estamos a construir uma base sólida de infraestruturas. No âmbito da Missão de IA da Índia, disponibilizámos milhares de Unidades de Processamento Gráfico e estamos prontos para o fazer novamente em breve. Ao acederem a capacidade de computação de classe mundial a custos altamente acessíveis, até as mais pequenas startups podem tornar-se intervenientes globais. Além disso, estabelecemos um Repositório Nacional de IA, democratizando o acesso a conjuntos de dados e a modelos de IA. Desde semicondutores e infraestruturas de dados, até startups dinâmicas e investigação aplicada, estamos a apostar em toda a cadeia de valor.A diversidade, a democracia e o dinamismo demográfico da Índia proporcionam o ambiente certo para uma inovação inclusiva. As soluções bem-sucedidas na Índia podem servir a Humanidade em qualquer parte do mundo.É por essa razão que o nosso convite global é: Conceber e desenvolver na Índia. Disponibilizar ao mundo. Disponibilizar à Humanidade.