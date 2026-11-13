Mélenchon: Perder a eleição, fazer a revolução

As últimas sondagens sobre a eleição presidencial francesa dão claramente à frente, na primeira volta, Marine Le Pen, com 34% a 36% de intenções de voto; a seguir, vem Jean-Luc Mélenchon, com 18% a 19%. O candidato de centro-direita, Édouard Philippe, o macronista Gabriel Attal e o socialista Raphael Glucksmann ficam mais atrás.

Ou seja, para a segunda volta, teríamos uma candidata da direita nacionalista e popular contra um candidato da esquerda revolucionária radical. A ser assim, o que aconteceria?

Segundo as mesmas sondagens, nessa segunda volta Marine iria para os 68% e Mélenchon para os 32%. Se fosse Philippe contra Marine, Le Pen continuaria a ganhar, mas por 53% contra 47%.

Há, entretanto, uma incógnita: os indecisos, isto é, os que se propõem votar, mas que ainda não decidiram em quem, e que são muitos (28% segundo as mesmas sondagens).

Digamos que Jean-Luc Mélenchon é um cruzamento de Robespierre com Trotsky; um revolucionário iluminado, disposto, como “o Incorruptível”, a cortar as cabeças que forem necessárias e, ao mesmo tempo, a levar a revolução a toda a Europa, senão ao mundo. Perante os progressos da direita nacionalista e popular nas urnas, que cortam à esquerda veleidades de chegar ao poder por via eleitoral nos principais países europeus - com a AfD na Alemanha, o Rassemblement National em França e o Reform no Reino Unido em primeiro lugar nas sondagens e Giorgia Meloni no poder em Itália - Mélenchon vê-se perante a inevitabilidade da revolução, com “a rua” como campo de batalha.

Entretanto, os cenários das presidenciais francesas são quase alucinantes, dada a proliferação de candidatos. Macron não vai poder recandidatar-se e, se pudesse, não iria longe, com a aprovação de apenas 13% dos franceses. Depois, há candidatos de direita conservadora para todos os gostos – Éric Zemmour, Laurent Wauquiez – e todo um naipe de centristas e centro-esquerdistas, do macroniano Gabriel Attal ao social-democrata Raphael Glucksmann.

Mélenchon está eufórico: no sábado, 7 de Novembro, em Le Bourget, juntou, segundo ele, 20.000 partidários e apresentou o seu programa L’Avenir en Commun, convocando o “povo da esquerda” para um futuro em “1069 medidas” num país “em estado de ebulição social”.

O futuro anunciado por Mélenchon passa por uma “Frente Popular Revolucionária”, capaz de pôr em comum trotskistas revolucionários, comunistas, verdes, e até socialistas à Glucksmann, seu inimigo figadal, se tiver de ser.

Mélenchon sabe que perde contra Le Pen, e por muito. Le Pen sabe que já passou o tempo em que, na segunda volta, tudo se coligava com fervor “antifascista” para a parar; e que, desta vez, não será fácil encontrar na esquerda, no centrão ou na direita republicana, um candidato que faça o pleno de uma oposição concertada à sua provável vitória.

Até porque a polarização vem precisamente do fracasso de um “centro” que, em nome da igualdade, da liberdade e da fraternidade, criou ou deixou intactas desigualdades profundas, entregando a gestão da liberdade e das liberdades a uma oligarquia de tecno-burocratas e trocando a fraternidade e a identidade nacional por uma difusa “devoção à Humanidade”.

No dia seguinte, Mélenchon, à falta dos votos, voltará a contar com a rua.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia