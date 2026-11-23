Manuel Silva-Terra, tradutor, poeta, responsável por antologias de poesia oriental, o autor desse livro maior que é Holderlin, já traduzido em espanhol, tal como um seu livro anterior e igualmente belíssimo, Lira, é o editor da sensível e discreta chancela Licorne. É talvez um dos nossos grandes poetas actuais e um dos grandes desconhecidos (ou só lido por um pequeno número de amigos, ou de leitores mais atentos e que vieram seguindo a sua arte) da nossa literatura. Publicou na sua editora, entre outros, António Ramos Rosa e Casimiro de Brito, Maria Graciete Besse e José Guardado Moreira. No seu catálogo encontramos, em competentes e sensíveis traduções, Li Po, Yosa Buson e Rilke, Pascal e uma antologia de Haiku, As Cigarras Vão Morrer. A Licorne é, de há muito, uma editora que criteriosamente publica. Fernando Eduardo Carita, Pedro Paixão e João pedro Mésseder contam-se também entre os autores desta singela e, repito – bela – editora.

Os livros, na verdade, são objectos de fina arte, como se Manuel Silva-Terra fosse um sábio decantador de licores antigos. A sua poesia é exactamente assim, como Silva-Terra: feita de lentidão e de contemplação, de silêncios e de subtilidades; poesia de verso curto, não desejando mais do que visão profunda da natureza: a Serra da Gardunha, as cerejeiras, abelhas e andorinhas, manhãs de chuva, o orvalho que vem da noite, espingardas que se ouvem ao longe, de caçadores, o vento e o seu silvo, aves, animais, e pedra, ou as pedras.

O título deste livro é este: Pedra d’Hera. É um motivo e um tema. Todo o livro se organiza a partir desta imagem fundacional: a pedra. Não se trata de uma metáfora, nem de um símbolo. A pedra é exactamente a pedra, o que na paisagem do interior do centro-norte português encontramos em casas antigas, com a hera subindo pelas pedras. Não é um reenvio para o poema que, se é construído pedra a pedra, palavra por palavra, é aqui um apontamento, espécie de fotografia.

O que lemos, neste livro que obedece ao ritmo das estações? Poemas de contemplação. Contemplar: à letra – construção do tempo. Duas epígrafes abrem o volume de poemas que se sucedem, separados por um espaço em branco, sugerindo que todo o livro pode, na verdade, ser um longuíssimo poema. Epígrafes de Albano Martins – mestre de Silva-Terra – e do cancioneiro popular português: “Não m’invejo de quem tem / parelhas, éguas e montes; / só m’invejo de quem bebe / a água em todas as fontes.”