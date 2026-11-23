Manuel Silva-Terra, tradutor, poeta, responsável por antologias de poesia oriental, o autor desse livro maior que é Holderlin, já traduzido em espanhol, tal como um seu livro anterior e igualmente belíssimo, Lira, é o editor da sensível e discreta chancela Licorne. É talvez um dos nossos grandes poetas actuais e um dos grandes desconhecidos (ou só lido por um pequeno número de amigos, ou de leitores mais atentos e que vieram seguindo a sua arte) da nossa literatura. Publicou na sua editora, entre outros, António Ramos Rosa e Casimiro de Brito, Maria Graciete Besse e José Guardado Moreira. No seu catálogo encontramos, em competentes e sensíveis traduções, Li Po, Yosa Buson e Rilke, Pascal e uma antologia de Haiku, As Cigarras Vão Morrer. A Licorne é, de há muito, uma editora que criteriosamente publica. Fernando Eduardo Carita, Pedro Paixão e João pedro Mésseder contam-se também entre os autores desta singela e, repito – bela – editora.
Os livros, na verdade, são objectos de fina arte, como se Manuel Silva-Terra fosse um sábio decantador de licores antigos. A sua poesia é exactamente assim, como Silva-Terra: feita de lentidão e de contemplação, de silêncios e de subtilidades; poesia de verso curto, não desejando mais do que visão profunda da natureza: a Serra da Gardunha, as cerejeiras, abelhas e andorinhas, manhãs de chuva, o orvalho que vem da noite, espingardas que se ouvem ao longe, de caçadores, o vento e o seu silvo, aves, animais, e pedra, ou as pedras.
O título deste livro é este: Pedra d’Hera. É um motivo e um tema. Todo o livro se organiza a partir desta imagem fundacional: a pedra. Não se trata de uma metáfora, nem de um símbolo. A pedra é exactamente a pedra, o que na paisagem do interior do centro-norte português encontramos em casas antigas, com a hera subindo pelas pedras. Não é um reenvio para o poema que, se é construído pedra a pedra, palavra por palavra, é aqui um apontamento, espécie de fotografia.
O que lemos, neste livro que obedece ao ritmo das estações? Poemas de contemplação. Contemplar: à letra – construção do tempo. Duas epígrafes abrem o volume de poemas que se sucedem, separados por um espaço em branco, sugerindo que todo o livro pode, na verdade, ser um longuíssimo poema. Epígrafes de Albano Martins – mestre de Silva-Terra – e do cancioneiro popular português: “Não m’invejo de quem tem / parelhas, éguas e montes; / só m’invejo de quem bebe / a água em todas as fontes.”
Os versos de Albano Martins, esses, são já uma porta de entrada para o universo elemental de Pedra d’Hera: “Há um melro que faz / o ninho na minha memória. Oiço-o agora. Canta a flor das giestas / e da cerejeira. Traz, / emoldurados no bico, / os meus dezoito anos.” É então este o móbil destes poemas: evocação do passado num presente que se pretende guardar. O sujeito é um “livro aberto / transparente / desfolhado pelo vento”. É assim? Ou quem se apresenta no primeiro poema é o eu-livro, esse que diz serem as suas folhas e troncos, ramos, musgo e líquenes, “pedra barro animal vegetal / suco pólen seiva resina sémen baba”? (p.13). É uma poesia, esta, da contemplação e da anulação.
O eu é, sem dúvida, o livro, suporte do registo da escrita. Só conta o poder da visão, a literal realidade da natureza que deflagra: “O equinócio de março / começa a romper / o hímen renovado da primavera” (p.14). Poesia que exige, porém, uma forte atenção aos subtis jogos sonoros, para melhor sugerir, para melhor vincar um modo de ver: “A hera escreve na pele da pedra / a escritura das eras / linhas verdes / palavras penduradas / sobre a escarpa.”
Sons abertos e sons fechados, claridade e escuridão, Manuel Silva-Terra pode chegar a sínteses raríssimas em que a linguagem poética, na sua extrema brancura, na sua extrema candura, nos oferece uma lição existencial: “A ninguém pertenço / e nada me pertence / sou um todo indistinto / de cores de cantos de aromas / elevada do fundo do primitivo oceano” (p.15). A Serra, a montanha, os altos cumes, mas depois a transição para o planalto, a planície, ou as saudades do sul. A geografia deste livro é a geografia da metáfora: “Vermelho o fio da vida / está dependurado / numa cerejeira brava / – a primeira a amadurecer – / à beira do caminho // quero ser a cereja / que o melro vier a escolher” /(p.16).
Poeta da sageza, Manuel Silva-Terra constrói associações raras, de matriz simbolista, com raízes na pintura: "labaredas brancas", "pérolas que recebem a luz / e a transformam em sangue vegetal" (falando-se de um verbo: cerejar): "a minha fragilidade é a do vento", diz-se de um "bípede alpino"; "a giesta grita amarelo".
Quem é o poeta neste livro? Um peregrino. Um deambulador de montes e de paisagens sem gente. Há uma sede infinita em Manuel Silva-Terra por um espaço-tempo longe desta nossa civilização maquinal, mecânica, fria, estúpida e doente de tecnologia. Um poema revela a dimensão da nostalgia: "Absorvo / as neblinas e a chuva / que me fecundam // guardo a água / nas cavernas profundas / que vou parindo / criando as ribeiras / da gardunha e de alcambar // recuando 50 anos / havia milho nestas margens / das folhas e das maçarocas / faziam-se enxergas e almofadas / deixai-me dormir de novo / nessas noites absolutas / povoadas de estrelas" (p.57).
"O título deste livro é este: 'Pedra d’Hera'. É um motivo e um tema. Todo o livro se organiza a partir desta imagem fundacional: a pedra. Não se trata de uma metáfora, nem de um símbolo. A pedra é exactamente a pedra o que na paisagem do interior do centro-norte português encontramos em casas antigas, com a hera subindo pelas pedras.”
O tratamento das palavras é sempre em "sotto voce", as palavras sempre em minúsculas, que minúsculo é o homem que passa em face da natureza que fica.
O poeta observa os outros, os seus rituais. Mulheres que vêm da missa, ao passo que o poeta vem "do culto dos corvos" e nas "pinturas arborescentes / nas pedras nos troncos / sem mestre / a hera / caligrafia" (p.60), isto é, a escrita da terra, a deste poeta que Portugal tem, herdeiro do já citado Albano Martins, mas devedor da estesia de Torga e de Eugénio de Andrade, de Afonso Duarte e de Carlos de Oliveira, a sua família poética. Herdeiro desse Ramos Rosa que escreveu Cada Árvore É Uma Árvore Para Ser Em Nós.
Um singular panteísmo, uma absorvida filosofia zen, eis o húmus desta arte poética. Por isso a anulação do eu e do eu no tempo ("em mim não há velhice, nem morte"), porque o poeta recusa a pressa dos "bípedes inquietos, com as suas ilusões de proprietários" (p.72).
Uma poesia da unidade dos elementos, ansiando por uma harmonia que só a contemplação da natura pode dar: "Eu e os meus seres / somos um / entre os visíveis e os que me habitam as entranhas / não há separação / só tu caminhante distraído separas as coisas" (p.73).
Há muito tempo que não lia uma poesia que me pusesse a caminho dessa atenção ao que não tem posse e nada quer com o pobre mundo dos homens-técnicos. Manuel Silva-Terra, lê-lo é também lembrar que há uma poesia, em Portugal, que nada quer com a poesia-piada, com a pseudo-poesia textualista-gráfica a fingir-se neovanguarda, ou a querer-se "anti-poesia" para fingir uma humildade artificial. Não há nada disso em Pedra d’Hera, ponto de chegada de um enorme poeta da nossa língua, que tem os pés assentes na terra natural, nessa lição de Caeiro: ver.
Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico